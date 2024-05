Nektar i OK Fest u ekološkoj misiji recikliranja limenki

BANJALUKA - Banjalučka pivara i Recan fondacija već dugi niz godina uz inicijativu "Svaka limenka se računa" pružaju podršku "Nektar OK Fest-u", a za ovo jubilarno desetogodišnje izdanje festivala napravljen je iskorak, tako da će sve pivopije imati prilike da uživaju u svom omiljenom pivu pijući isključivo iz ekološki najprihvatljivijeg pakovanja – "Nektar" limenke!

"Aktivnosti koje promovišu upotrebu limenke na 'Nektar OK Fest-u' datiraju odranije gdje su, već dugi niz godina, svi posjetioci mogli da učestvuju u kreiranju čuvenih murala – Pixelate u vidu zida dugačkog šest i visokog dva metra, a na kojima su se od nekoliko hiljada iskorištenih limenki pravile veličanstvene slike sa različitim temama poput 'Nektar, svijetla strana života'. Ideja iza svih ovih aktivnosti uvijek je bila da se limenke iskoriste za umjetničko djelo, umjesto da se bacaju i time narušavaju prirodne ljepote Tjentišta", izjavila je Andrea Lizdek, marketing menadžer Banjalučke pivare.

"Banjalučka pivara, zajedno sa OK Team i Recan Fondacijom ove godine svim posjetiocima 'Nektar OK festa' pružaju mogućnost da budu odgovorni i da čuvaju prirodu, u okviru čega će biti organizovan niz aktivacija u te svrhe, a sve u cilju animiranja svih posjetilaca da recikliraju svoje prazne limenke za piće i daju svoj doprinos očuvanju okoline. Pozivamo sve posjetioce Festivala da uživaju u bogatom muzičkom programu na ovogodišnjem 'Nektar OK Festu', recikliraju limenke na za to predviđenim mjestima u festivalskoj zoni, jer će na taj način pored nezaboravnog provoda doprinjeti i očuvanju i zaštiti životne sredine, što je veoma bitno, posebno ako uzmemo u obzir da se festival održava u jednom od najznačajnijih zaštićenih prirodnih područja u ovom dijelu Evrope – nacionalnom parku Sutjeska", izjavio je Dubravko Suvara, direktor "Nektar OK Fest-a".

Aluminijumska limenka za piće se smatra najboljom ambalažom iz razloga što se može u potpunosti reciklirati i to neograničen broj puta. Pored toga što "Nektar pivo" savršeno čuva od svih spoljašnjih uticaja, njihovom reciklažom potrošači brinu i o prirodi koja nas okružuje i zato je naglasak na korištenju limenke, a sve u svrhu dostizanja još većeg nivoa ekološke osviještenosti Festivala.

