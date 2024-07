Nema gradnje mini HE na području Bunskih kanala

MOSTAR - Decenijska borba mještana i ekoloških udruženja protiv izgradnje mini-hidroelektrane na području Bune, odnosno na Bunskim kanalima, urodila je plodom, jer je u srijedu Vlada hercegovačko-neretvanskog kantona ukinula koncesija za izgradnju takvog objekta.

Naime, kako su naveli, "donesena je odluka o prestanku koncesijskog odnosa utvrđenog Ugovorom o koncesiji za korištenje voda rijeke Neretve za proizvodnju električne energije izgradnjom objekta mini-hidroelektrane na području Bune".

Da je izvojevana velika bitka, za "Nezavisne novine" potvrđuje i Oliver Arapović, predsjednik Ekološkog udruženja "Majski cvijet", koji se od samog početka, zajedno sa građanima, borio za ovaj spomenik prirode.

"Ovo je značaj za budućnost ljudi, generacija i opstanak tog područja, kao spomenika prirode. Borba je trajala jedno desetljeće, i to da bi se došlo do pravde, te pokazalo i dokazalo da se može. Žalosno je što se kroz ove konotacije provlače druga udruženja i organizacije da su bili učesnici, no apsolutno nikako nisu doprinijeli, čak su se sastajali sa investitorom, te nam otežali put. Drago mi je da sam kroz ovaj proces upoznao puno ljudi, no bilo je i puno nezakonitosti. Mislim da smo kao organizacija pokazali da možemo i uspjeli smo osporiti svu dokumentaciju koju je država izdavala pojedincima, od koncesija, okolinskih dozvola, te prethodnih vodnih i urbanističkih dozvola. Sve to smo uspjeli pred zakonom dokazati i osporiti što je nelegalno rađeno", rekao je Arapović.

Ističe da su Bunski kanali na državnom nivou zaštićeni spomenik prirode, ali da vlast ne pokazuje nikakvo interesovanje kako bi o njemu vodili računa.

I Adnan Đuliman, predsjednik Udruženja "Novi val", kaže da je duži niz godina vođena velika bitka za sve građane Mostara, HNK, ali i BiH.

"Meni je drago da sam bio dio te priče, sa svim ljudima koji su na bilo koji način doprinijeli cijeloj ovoj borbi. Ja se iskreno nadam da će u budućnosti bh. građani, a pogotovo lokalno stanovništvo, voditi računa o okolišu, zaštiti naših rijeka, šuma, jer vidimo šta se trenutno dešava i koliki je pritisak na šume, rijeke, minerale, eksploataciju svega. Nažalost, vidimo velike pritiske na lokalne zajednice, one se žele izbaciti iz cijele te priče. Ovo je veliki dan za nas, za sve ekologe širom BiH, i ja sam presretan što sam bio dio te priče. Zahvaljujemo svim građanima Mostara koji su nam dali podršku u ovoj borbi", rekao je Đuliman za "Nezavisne novine".

I Vladimir Topić, koordinator programa "Energija i klimatske promjene" u Centru za životnu sredinu, naglašava da je ovo značajno područje, jedinstven prirodni fenomen, a "ova pobjeda, nakon 10 godina predstavlja pobjedu i pravdu za sve nas, jer je to područje očuvano".

"Nekad je to područje u bivšoj Jugoslaviji uživalo formalno-pravnu zaštitu. Mi smo se aktivno odazivali, odlazili na teren, pomagali lokalnoj zajednici, i kroz kampanju protiv izgradnje novih, a posebno malih hidroelektrana pokušali smo osvijestiti i drago nam što je konačno izbrisano iz prostornog plana, i što su koncesioni ugovori ukinuti. To su štetni projekti, a projektat 'Buna 1' i 'Buna 2' je bio planiran na lokaciji gdje se rijeka Buna ulijeva u Neretvu, odnosno na Bunskim kanalima. To područje ima sve karakteristike za zaštitu očuvanja prirode, ali i za turističke svrhe, koje se mogu primjenjivati. Sa sadašnjim dešavanjima i brisanjem koncesija, nadamo se da će se ići u tom smjeru", zaključio je Topić za "Nezavisne novine".

