Nema nijedne žene na čelu moćnih stranaka

BANJALUKA, SARAJEVO - Na čelu nijedne jake političke stranke u BiH već godinama nema dama.

Kada je u pitanju politička scena u Srpskoj, za kormilom SNSD-a je Milorad Dodik, SDS-a Mirko Šarović, PDP-a Branislav Borenović, SP-a Petar Đokić, DNS-a Nenad Nešić, Demosa Nedeljko Čubrilović, SPS-a Goran Selak itd.

Identično je stanje i u FBiH, gdje je na čelu SDA Bakir Izetbegović, dok su predsjednici SDP BiH Nermin Nikšić, SBB-a Fahrudin Radončić, HDZ-a Dragan Čović i slično.

Rijedak, a možda i jedini primjer je Gordana Vidović, predsjednica Seljačke stranke, ali je ta politička partija već duže vrijeme na marginama političkog neba, što Vidovićeva i sama priznaje.

Na pitanje zna li za još ijednu ženu koja je na čelu stranke u BiH, ona kaže da misli da ih više zapravo i nema.

"Prije svega, žene nemaju priliku da budu predsjednice stranaka, pošto je velika konkurencija i uglavnom su muškarci na tim funkcijama. S druge strane, i kad dobiju priliku, žene su vrlo obazrive i teško prihvataju neku novu ulogu u kojoj se još nisu oprobale, te se boje da ne bi bile dostojne tog zadatka", kaže Vidovićeva.

Ne čudi je to što se pripadnice ljepšeg pola ne pojavljuju kao predsjednice političkih stranaka jer to, ističe, predstavlja ogroman posao, koji žene ne mogu da postignu jer imaju brojne obaveze u svojim porodicama.

Seljačka stranka osnovana je 1996. godine, a Vidovićeva je na čelu te stranke od samih početaka.

"Iskreno da budem, Seljačka stranka je sada skoro nigdje kada govorimo o političkom nebu Srpske. Ja sam ušla u parlament zahvaljujući koaliciji s PDP-om. Trenutno nemamo odbornika nigdje, to zahtijeva i mnogo para i mnogo odricanja", potvrdila je Vidovićeva za "Nezavisne novine".

Tanja Topić, politička analitičarka, ističe da smo mi tradicionalno, patrijarhalno, balkansko, mačo društvo, gdje je i politika određena mačo stajalištem, te se ženama priznaje onaj nivo političkog uspjeha koji im dozvoli muškarac.

"A on je uglavnom šef političke partije. Mi imamo na određenim mjestima žene, ali one nisu na čelu partije. Bila je Lamija Tanović na čelu LDS-a, ali i to bez nekog značajnijeg uticaja u smislu da kao pozitivna poruka utiče na ostale partije. Tu je takođe i Gordana Vidović, koja nije imala velikog uticaja, mada se može reći da je ona pionirka u političkom djelovanju. Međutim, te partije nisu ostvarile neki značajniji prodor", navela je Topićeva u izjavi za "Nezavisne novine".

Poput Topićeve, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, napominje da smo dominantno patrijarhalno društvo, u kojem dominiraju patrijarhalne vrijednosti.

"Mada, nažalost, i u drugim zemljama, pa čak i razvijenim, prisustvo žena u politici je sramotno malo. Uzmite kao primjer i nedavno održane izbore u Njemačkoj i vidjećete da je tako", rekao je Mujkić za "Nezavisne".

Zanimljivo je da, iako se dame gotovo nikako ne pojavljuju na liderskim pozicijama u strankama, mnoge obavljaju i te kako bitne političke funkcije. Recimo, aktuelna predsjednica Srpske je Željka Cvijanović, a svojevremeno je tu funkciju u FBiH obavljala Borjana Krišto.