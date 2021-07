Nema posebnih ograničenja u saobraćaju, ali voziti oprezno

BANJALUKA - Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji jutros se vozi bez posebnih ograničenja, osim na dionicama na kojima se izvode radovi, a zadržavanja na graničnim prelazima nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Radovi su aktuelni na magistralnim putnim pravcima na području Doboja gdje je u toku gradnja auto-puta, zatim Banjaluke, Kotor Varoša, Dervente, dionici Milići-Vlasenica-Han Pjesak i Vlasenica-Tišća, Dobro Polje-Miljevina, te u tunelima Čemerno (Brod na Drini-Vrba), Čiljegovići (Lapišnica-Ljubogošta), Stambolčić (Pale-Podgrab) i Ugar (Crna Rijeka-granica Srpske i FBiH).

Izmjene su aktuelne i u naselju Ramići na raskrsnici magistralnog puta Ivanjska–Šargovac i lokalnog puta Zalužani-Dragočaj.

Na regionalnim putevima radi se na dionicama Tedin Han-Križ (granica Republike Srpske i FBiH), Čajniče-Miljeno u mjestu Luke, Stari Majdan i Lamovita i Ukrina-Gornja Vijaka.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška, dionica Mrakovica-Podgradci dok se zbog odrona na dionici Kozarac-Mrakovica vozi jednom trakom.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum-Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Putnim pravcem Stanić Rijeka-Doboj-Derventa-granični prelaz Brod kreće se prevoz vangabaritnog tereta, pa se vozačima skreće pažnja da voze opreznije i da poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

U FBiH se zbog radova na mostu na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, saobraća se dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova.

Na auto-putu je u toku rekonstrukcija silaznog kraka petlje Visoko iz pravca Sarajeva i uključnog kraka iz Visokog prema Zenici zbog čega se saobraća usporeno, jednom trakom.

U toku su radovi u tunelu Crnaja (Konjic-Jablanica) zbog čega se od 20.00 do 5.00 časova narednog dana saobraća jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Radovi se izvode u tunelu Čaklovići na putu Tuzla-Kalesija (dionici Simin Han-Caparde), gdje se saobraćaj od 22.00 do 6.00 časova obustavlja i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Iz AMS podsjećaju da se u Banjaluci svake subote do 30. avgusta sa početkom od 18.00 časova do ponedjeljka do 5.30 časova časova zatvara saobraćaj u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Trga srpskih vladara do Ulice Marije Bursać. Taj dio je u tom periodu pješačka zona.