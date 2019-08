DOBOJ - Spasavanje majke sa bebom koja ima tek 20 dana jedan je od najvećih podviga dobojskih vatrogasaca, prisjetio se Pejo Zubak (89), nekadašnji starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice Doboj, koja je povodom Svetog Ilije, praznika njihovog zaštitnika, u petak okupila nekoliko generacija vatrogasaca.

"Nema veće časti i ponosa od spasavanja ljudskog života, posebno majke sa bebom od 20 dana, a stari vatrogasci grada Doboja za svojih 50 godina spasili su od sigurne smrti više od stotinu građana Doboja... Ja sam vodio dnevnik rada, sve je u dnevniku, sve je dokumentovano", kazao je Zubak.

On je za pola vijeka rada u vatrogastvu od gradskih vlasti nedavno dobio priznanje, a mlađe kolege je vremešni starac podsjetio na to kako je nekada u Doboju bilo raditi kao vatrogasac.

Posao koji je nekada radio Zubak već 21 godinu obavlja Milenko Lazić, koji je u protekle dvije decenije skidao kućne ljubimce sa drveća, gasio vatrenu stihiju, ali i izvlačio stradale iz smrskanih automobila.

"Ako je u pitanju saobraćajna nesreća u kojoj ima puno poginulih i povrijeđenih, onda su te scene i slike povrijeđenih i mrtvih teške same po sebi. Nije lak posao ako ima neko ko je teško povrijeđen, kog treba izvući: on je u velikim bolovima, a vi ne možete da sve to u brzom roku otvorite, isiječete automobil i da dođete do njega. To je jedna od težih intervencija", iskren je Lazić.

Miloš Radonjić, starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice Doboj, kazao je da 31 vatrogasac raspolaže sa 13 vozila, a uskoro im stiže još jedno manje vozilo za gašenje požara koji ih ove godine nisu zaobišli.

"Posebno je to izraženo u prva tri mjeseca kada smo imali 112, a ukupno sa sedmim mjesecom smo imali 165 intervencija. Tako je u drugom tromjesečju bilo manje intervencija u odnosu na prvi. Izgleda da nas je godina poslužila", kazao je Radonjić te dodao da su im klime, šporeti i kuhinjske ventilacije najviše glavobolje zadavali tokom ove godine, te je apelovao na građane da povedu računa o tim aparatima i redovno ih čiste.

"Ja sam siguran da su ovi ljudi predani svom poslu. Naravno, cilj nam je da budu što bolje opremljeni, kako bi mogli odgovoriti svim izazovima. Radićemo na tome da ih što više opremimo u narednom periodu kako motornom vozilima, tako i potrebnim odijelima", izjavio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.