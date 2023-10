Nema zastoja, saobraćaj usporavaju radovi, na prevojima magla

BIJELJINA - Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) saobraćaj se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u toku radovi, a magla mjestimično smanjuje vidljivost preko planinskih prevoja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog radova na mostu "Bogdanovac" izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Gradiška-Banjaluka i postavljena je saobraćajna signalizacija koja će do 15. novembra 2023. godine, do kada su i predviđeni radovi, regulisati saobraćaj.

U toku su radovi na izgradnji auto-puta na području Doboja i auto-puta Banjaluka-Prijedor, te na odmorištu Lužani zapad na auto-putu Gradiška-Banjaluka, zatim na magistralnim putevima na području Han Pijeska, od Han Pijeska do Sokoca, na dionici Rudice-Novi Grad, u Prijedoru, u Aleksandrovcu, te pravcima Gradiška-Nova Topola-Klašnice i Brod na Drini-Šćepan Polje.

Zbog deminiranja terena u mjestu Rječica Donja kod Doboja na putu prema Maglaju dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 8.00 do 16.00 časova, a iz istog razloga do povremene obustave saobraćaja dolaziće i u Kostajnici na kamenolomu "Grapska-Kostajnica" na regionalnom putu prema Modriči.

Na regionalnom putu Stanari-Rudanka saobraćaj se zbog radova odvija usporeno, kao i na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, gdje se aktiviralo klizište, prenosi "Srna".

Zbog oštećenja mosta preko rijeke Bukovice u mjestu Gornji Podgradci i oštećenja mosta preko rijeke Jablanice u mjestu Sovjak na lokalnim putevima, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Izmjene u saobraćaju zbog radova su i na regionalnom putu Rača-Vršani, Prijedor-Stara Rijeka na granici sa FBiH, Stari Ugljevik-Glavičice, kao i na dionici Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH se sporije zbog radova saobraćaj odvija na magistralnim putevima Modriča-Gradačac, Semizovac-Olovo-Kladanj, Bugojno-Kupres i Vitez-Nević Polje.

Kada je riječ o graničnim prelazima, saobraćaj je pojačan na izlazu iz BiH na graničnom prelazu Velika Kladuša, dok na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.