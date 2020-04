Nenad Stevandić: Ukidanje karantina u FBiH lud i neodgovoran potez

Nenad Stevandić, šef Tima za praćenje mjera i preporuka Republičkog štaba za vanredne situacije, rekao je da su ključne dvije nedjelje iza nas te da je ispred nas silazna ruta, koju može da pokvari samo neozbiljnost, kao što je odluka Federacije BiH da ukine karantin i policijski čas.

"To je lud i potpuno neodgovoran potez, nema pokrića u struci i epidemiologiji", rekao je Stevandić.

Govoreći o ekonomiji, Stevandić je rekao da se mora izaći iz lihvarskog odnosa banaka prema privredi i građanima

"Banke su postale ekstra korona profiteri i zaradiće više u toku moratorijuma, koji samo na prvu ruku izgleda da se pomaže", rekao je Stevandić.

NN: Tim za praćenje mjera i preporuka Republičkog štaba za vanredne situacije upozorio je na odluku FBiH da ukine karantin i policijski čas. Zašto?

STEVANDIĆ: Desetog aprila u karantinu u Republici Srpskoj u lokalnim zajednicama je bilo 808 ljudi, 19. aprila je bilo 257, a prije dva dana smo imali 504. Dakle, primjetan je rast i imamo ogroman pritisak ljudi koji dolaze nakon vaskršnjih praznika. Kada je taj promet pojačan, Federacija je donijela mjere da ukida policijski sat i karantine i po njihovim podacima imamo deset puta veći prelazak granice BiH. Sve to u momentu kada smo na pragu da uđemo u silaznu fazu platoa epidemije. To je lud i potpuno neodgovoran potez, nema pokrića u struci i epidemiologiji.

NN: Da li Granična policija obavještava MUP i organe u Republici Srpskoj kada neko iz inostranstva uđe na teritoriju FBiH?

STEVANDIĆ: Imali smo probleme. Na vrijeme smo pred vaskršnje praznike ustanovili i pokušali da popravimo saradnju s FBiH. Kada je ta saradnja trebalo da se odvija još bolje na korist svih građana, imamo donošenje mjera bez ikakve konsultacije i to već govori da smo mi u stvari već dvije države i da svako radi ono što hoće. Štetu će trpjeti građani RS, a pogotovo Federacije, jer naša su iskustva da kućni karantini i izolacije nisu smanjivali transmisiju oboljelih i te mjere su bile loše. Mjere s karantinima na granicama i lokalnim karantinima su smanjile transmisiju. Pokazalo se da su mjere s karantinima suzbijale infekciju, a s kućnom izolacijom nisu.

NN: Da li MUP i epidemiološke službe u ovom trenutku znaju ko iz inostranstva dolazi u Republiku Srpsku ako uđe na granični prelaz koji se nalazi na teritoriji FBiH?

STEVANDIĆ: Nažalost ne znamo. Nemamo podatke i nije ispunjena naša molba da dobijemo s graničnih prelaza sve ono važno od lica koja ulaze. Mi imamo podatke da je proteklih dana ušlo toliko i toliko, ali nismo bili u mogućnosti da se softverski uvežemo sa svakim graničnim prelazom i da imamo u Republici Srpskoj podatke. To dalje otežava našu saradnju i dalje odlaže suzbijanje epidemije i pored novca koji smo uložili, života ljudi i privrede, koja je destruisana zbog rigoroznih mjera. Sada ćemo to sve da upropastimo.

NN: Federacija je ukinula karantin, a kada će Republika Srpska?

STEVANDIĆ: Logično bi bilo da ukidamo karantin kada vidimo da ga ukidaju u Sloveniji i Hrvatskoj. Ne znam zbog čega bismo mi prije njih to radili. Karantini se ukidaju linijski, kada ga ukinu zemlje u okruženju i to je jedino logično. Ne mogu se načuditi toj mjeri Federacije.

NN: Kada bi Srpska mogla ukinuti karantine?

STEVANDIĆ: Ako bi 15. maja bili ukidani karantini u Evropi, vjerovatno će se ići u tom smjeru.

NN: Gdje smo sada kada je epidemija u pitanju?

STEVANDIĆ: Između sedme i osme nedjelje, kada bi epidemija trebalo rapidno da počne da pada, ukoliko se ne naprave nova žarišta i klasteri ovim nerazumnim odlukama iz Federacije. Distanca će omogućiti da pad bude brži, mjere dezinfekcije i dezinsekcije takođe će ubrzati pad, a neozbiljnost će odložiti taj pad. Umjesto da izgubimo samo pola petog mjeseca, mi bismo mogli izgubiti čitav peti i pola šestog mjeseca. Nema druge, nego barem do 10. maja držati restriktivne mjere. Republika Srpska je pokazala da su mjere koje je uvodila dovele do toga da iako smo na početku imali više oboljelih nego FBiH, sada u sedmoj nedjelji imamo znatno manje. To je direktan rezultat mjera. Da je FBiH kopirala naše mjere imala bi manje oboljelih, ali je kasnila i ima ih više.

NN: Kada možemo očekivati kraj epidemije i ovih restriktivnih mjera?

STEVANDIĆ: U narednih mjesec dana ćemo imati minimalan broj oboljelih i preko 80 odsto oporavljenih, ali samo ukoliko svojim glupostima ne napravimo nova žarišta i izazovemo drugi val, što bi bilo velika opasnost.

NN: Dakle ove mjere će trajati do 10. maja?

STEVANDIĆ: Bilo bi logično. Vlada Republike Srpske je već napravila neki plan koji će uskoro biti objavljen. Plan je posvećen tome da imamo veću privrednu aktivnost, a da ne narušimo zdravlje. Što budemo odgovorniji, prije će biti popuštanja i veće će biti.

NN: Dobro, ali morate priznati da je narodu dosadilo.

STEVANDIĆ: Jeste. Ključne dvije nedjelje su iza nas, a ispred nas je silazna ruta, koju može da pokvari naša neozbiljnost. Zbog toga što ćemo biti nedisciplinovani narednih deset dana možemo izgubiti još mjesec. Mora da se drži distanca, nose maske i rukavice, a primijetili smo da je to mjera koja se ne poštuje dovoljno.

NN: Ugostiteljski objekti i turizam su u ogromnim problemima. Kada će ti ljudi početi da rade?

STEVANDIĆ: Samo u Banjaluci ima preko 6.000 ugostiteljskih radnika u direktnom sektoru, a još desetak hiljada je vezano za njih. U cijeloj Republici Srpskoj preko 60.000 radnika je na neki način vezano za turizam i ugostiteljstvo i oni će biti najveće žrtve, a same te grane će pretrpjeti veliku štetu. Bitno je da prvo krene dostava hrane, šalterska prodaja hrane, pa da se traži način da se ublaže mjere za terase i ostale usluge uz, naravno, socijalnu distancu.

NN: To bi znači moglo trajati mjesecima da se sve vrati u normalan rad?

STEVANDIĆ: Do 1. juna bi trebalo da imamo jasnu sliku. Ovo je sedmi virus respiratornog tipa u istoriji čovječanstva i nijedan nije pravio epidemijske i pandemijske razmjere u šestom, sedmom i osmom mjesecu. Ako se držimo struke, šesti, sedmi i osmi mjesec će biti odlični, a što se tiče predviđanja za jesen i zimu - ne možemo biti sigurni da li će se i u kojoj mjeri vratiti.

NN: Analize o padu BDP-a u Evropi i regionu su jako loše. Koliko Republika Srpska ima kapaciteta da s tim izađe na kraj?

STEVANDIĆ: Obnavljanje privredne aktivnosti ne može da prođe bez dobre podrške bankarskog sektora, a nisam vidio dobru volju ni CB BiH ni MMF-a, jer oni ne tretiraju BiH kao suverenu zemlju već kao svoju koloniju. Banke su postale ekstra korona profiteri i zaradiće više u toku moratorijuma, koji samo na prvu ruku izgleda da se pomaže. Banke će dobiti ekstraprofit. Npr. neka firma ima ratu kredita 10.000 KM, glavnicu 8.000 i kamatu 2.000 KM. Ne plaća u toku moratorijuma od tri mjeseca, a u stvari dobije grejs period i nisu dužni više 30.000 za ta tri mjeseca, nego 30.000 plus kamata tri mjeseca, koja je 6.000 i na kraju će isplatiti 6.000 KM više. Ne mogu da razumijem zbog čega CB BiH viškove preko obavezne rezerve ne usmjerava prema privredi. Ne treba u budžetsku potrošnju, ali u privredu mora. Zašto ne možemo dogovoriti da se tim novcem ne kreditira privreda nego imamo najveće kamate u Evropi.

NN: BiH je isplaćeno 330 miliona evra, ali taj novac nije operativan zbog nas.

STEVANDIĆ: Jeste, zato što se u Federaciji igraju i njihova politika je nek' komšiji crkne krava pa makar i moje dijete ne dobilo mlijeka od nje. Nećemo moći obnoviti privrednu aktivnost bez bankarske podrške. Ako to bude lihvarenje i uzimanje ekstraprofita na koroni, bićemo sputani i još nerazvijeniji s manjim šansama da se izvučemo. Da li je logično plaćati negativnu kamatu na obavezne rezerve, a ne kupiti recimo obveznice po dva odsto? Moramo izaći iz lihvarskog bankarskog odnosa i da pomognemo privredu. Ne govorim o budžetima, administraciji, nego o novcu za privredu. Ukoliko ga ne bude, pokazaćemo da nismo ekonomska kolonija već politička.