Neobaviještenima dodatni rok za registraciju nekretnina u Federaciji

SARAJEVO - Građani BiH koji žive u inostranstvu i nisu čuli za Projekat registracije nekretnina u Federaciji BiH mogu da se jave na oglas i od tog momenta daje im se rok od 60 dana da završe proceduru u vezi sa upisom nekretnina, izjavio je Srni direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović.

Prema njegovim riječima, do sada je Projektom registracije nekretnina obuhvaćeno 56 opština, a u 33 je započeto uspostavljanje zemljišne knjige na osnovu katastarskih podataka.



On je istakao da građani srpske nacionalnosti u BiH, ali i svi ostali, nemaju nikakvog razloga za brigu i strah zbog ovog projekta i odbacio kao dezinformaciju tvrdnju da se u FBiH, ukoliko se u roku od šest mjeseci niko ne javi za registraciju nekretine, ona upisuje na državu.



„Svako zlo, pa i ta dezinformacija, ima svoju dobru stranu jer se ljudi sada informišu za svoje nekretnine. Mi smo slali obavještenja putem Radija Republike Srpske, Radija Stari Grad i BH radija“, rekao je Obradović.



On je naveo da Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove pokušava da dođe do svakog građanina, te pojasnio da svi koji propuste rok od 60 dana imaju mogućnost da zatraže produženje roka na 90 dana.



Obradović je podsjetio da je Projekat registracije nekretnina započet u septembru 2013. godine i završava se krajem januara 2020. godine, a cilj mu je usaglašavanje katastarskih i zemljišno-knjižnih podataka u urbanim sredinama FBiH.



Obradović je izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da je do danas kroz ovaj projekt u FBiH više od 370.000 vlasnika riješilo pitanje knjiženja svojih nekretnina.



Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove kaže da su povratna reagovanja građana sa terena o ovom projektu izrazito pozitivna.



On je ponovio da se u cijelosti isključuje bilo kakva mogućnost upisa nekretnine na državu ako u postojećim evidencijama zemljišne knjige ili katastra država nije upisana kao vlasnik ili posjednik.



„Proceduru uspostavljanja zemljišne knjige sprovode opštinski sudovi u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama“, ponovio je Obradović.



On je napomenuo da su opštine, kantoni, entiteti i BiH stranke u postupku, kao i svi ostali.