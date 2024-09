Neobični bivak ukrasio Klekovaču

DRVAR - Na jednom grebenu planine Klekovače, na oko 1.800 metara nadmorske visine, prije nekoliko dana izgrađen je planinarski bivak s predivnim pogledom na podnožje ove planine ljepotice, te na ostale gorske lance koji se nižu horizontom.

Ova drvena nastamba izgrađena je od strane nekolicine entuzijasta i zaljubljenika u planinarstvo, ali i ekstremni avanturizam kao što je hodanje po žici. Izgradnju objekta su finansirali Faruk Hodžić i Karl Kindlajn, njemački državljanin i avanturista, a kompleksne i mukotrpne radove, koji su podrazumijevali iznošenje materijala i njegovu ugradnju na velikoj visini, pomogli su njihovi prijatelji.

Kako su istakli graditelji, bivak će biti otvorenog tipa i dostupan svim planinarima i ljubiteljima prirode koji se kreću ovom planinom.

Također, u međuvremenu izgrađena je i sva potrebna infrastruktura ili hajlajn za hodanje po žici koja je razapeta između dvije stijene na visini od više desetina metara od tla.

Inače, Klekovača slovi za jednu od najljepših planina u Bosni i Hercegovini, koju često posjećuju planinari i zaljubljenici u prirodu. Planina pripada Dinarskom gorju, prostire se na površini od oko 43 kilometra, te je premrežena brojnim planinarskim stazama koje su provedene još davnih sedamdesetih godina prošlog vijeka.

Najčešće se koriste one koje vode iz podnožja do Velike Klekovače (1.961m), najvišeg njenog vrha, ili do Male Klekovače (1.761), a postoji i kružna staza koja preko planinskog grebena spaja ova dva najviša planinska visa.

Ovu ljepoticu planinu posebno krasi neobična morfologija, tajnovita ruka prirode se zaigrala i potrudila da milionima godina oblikuje tvrdu krečnjačku stijenu čineći od nje nadnaravne oblike koji oduzimaju dah svakom posjetiocu. U prošlosti planinarstvo je bilo zabranjeno na Veliku Klekovaču, jer su se tamo nekada nalazili vojni objekti Jugoslovenske narodne armije, odnosno radio-relejni centar koji je pokrivao veći dio Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali su tokom rata objekti razrušeni i devastirani.

