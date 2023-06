Nes radio 26 godina prepoznatljiv po dobrim vibracijama

BANJALUKA - Imamo tu sreću da su slušaoci prema nama iskreni, kako mi njih ne foliramo i lažemo, tako i oni nama uzvraćaju, a ta iskrenost i povjerenje traju već godinama, poručio je u razgovoru za "Nezavisne novine" Dragan Malić, direktor programa Nes radija, jedne od najslušanijih radio-stanica u Bosni i Hercegovini, koja danas obilježava 26 godina postojanja.

Nes radio je počeo emitovati program 1. juna 1997. godine na frekvenciji 99,9 MHz. Od tada je prepoznatljiva radio-stanica koja svojim slušaocima, osim kvalitetne zabavne muzike, nudi objektivne i svježe informacije i niz tematskih emisija.

"Naše frekvencije slušaju se u gradovima kao što su Banjaluka, Sarajevo, Prijedor, Doboj, Gradiška, Prnjavor, Novi Grad i mnogim drugim mjestima, a u vrlo skorijoj budućnosti širićemo FM signal i na Semberiju i Podrinje. Govorim o Bijeljini, Brčkom, Zvorniku, Vlasenici, Han Pijesku, Milićima i mnogim drugim mjestima, a signal je takav da ćemo se čuti ponovo i u dijelovima Srbije, Hrvatske, što nam nije prvi put. Čućemo se u skoro svim dijelovima BiH i u dobrom dijelu zemalja u okruženju", kazao je Malić i dodao da, naravno, program emituju i preko interneta.

Poruke sa čestitkama ekipi Nes radija stigle su iz Norveške, Danske, Švedske, Njemačke, Austrije, Francuske, Italije, zemalja u okruženju, kao i od vjernih slušalaca iz Bosne i Hercegovine.

"Imamo publiku širom svijeta. To možda zvuči kao floskula, ali nije, jer to nije nešto što se desilo prije sedam dana... Ovo je publika koja je sa nama otkako smo prisutni na internetu, a naši ljudi koji žive u inostranstvu nas rado slušaju i javljaju se u program", priča Malić, koji je dio Nes porodice već dvije decenije, kako kaže, u dva mandata, a u radio-novinarstvu drži ga upravo ta iskrenost koju samo radio ima.

"Imam sreću da Nes radio ima slobodu koju mnogi mediji nemaju. Nemamo nikakav politički pritisak, nije ga nikad ni bilo i, ubijeđen sam, neće ga nikada ni biti. Politika Nes radija je da ne poznaje nikakve -izme: nacionalizme, šovinizme ili bilo kakvu drugu štetnu pojavu. Takva nam je muzika, a takva nam je i uređivačka politika. Vodimo računa da poštujemo sve ljude i njihova prava, običaje, tradiciju, ali i da svim ljudima koji ne mare ni za tradiciju ni za običaje pružimo sve ono što im je potrebno. Podjednako volimo sve ljude, kako god se zvali i prezivali, i takvu muziku i puštamo", objašnjava Malić.

Program na Nes radiju emituje se 24 časa, a, kako ističe naš sagovornik, po slušanosti se posebno izdvajaju dva segmenta...

"To je svakako jutarnji program 'Dizalica', koji se radi svako jutro od sedam do 10, kao i segment koji se zove 'Info miks', koji je kolaž program od 13 do 17 časova, kao i emisija 'Yu nostalgija', koja se emituje od prvog dana, nedjeljom u terminu od 16 do 18 časova. Međutim, mi imamo slušaoce koji su sa nama i u kasnim satima, tokom noći, što svjedoče poruke koje nam stižu te po javljanjima na društvenim mrežama", kazao je Malić.

Mnogi su još pedesetih godina prošlog vijeka predviđali nestanak radija, a kako ističe naš sagovornik, radio je sve slušaniji, brži i sve jači medij.

"Doduše, radio se prilagodio, promijenio, adaptirao na sve novotarije i sada ima i svoje video-segmente, pa tako i Nes radio. Imamo video-materijale za društvene mreže, podcaste, i to je prosto trend koji mi pratimo. Mada, ne pratimo trendove pod moranje. Mi trend pratimo na način koji našoj radio-stanici odgovara. Ne patimo od toga da budemo u video-formatu više nego u audio, jer radio je muzika, priča i to tako treba da ostane", smatra Malić.

Kako napreduje tehnologija generalno, tako napreduje i tehnologija na radiju i to jako brzo, i mi se trudimo da sve to slijedimo i budemo u korak sa vremenom, kazao je za "Nezavisne novine" Vladimir Škorić, voditelj i tonski realizator Nes radija.

"Već prošle godine Nes radio je potpuno obnovio studijsku i emisionu opremu. Imamo kompletno nove digitalne režije za emitovanje programa, digitalni mikser za realizaciju, nove predajnike na nekoliko ključnih lokacija sa kojih signalom pokrivamo skoro dvije trećine Bosne i Hercegovine, a planiramo i proširenje u neko skorije vrijeme", kazao je Škorić i dodao da je radio kao medij nezaobilazan.

"Radio možete slušati, a da vam ne smeta dok obavljate druge obaveze, nebitno o kojim poslovima se radi - od vožnje, spremanja u kući - radio je uvijek tu negdje i svira u pozadini. Čujete muziku, vijesti, sve ono što vas zanima i to je definitivno nešto što nijedan drugi medij nema i što će radio uvijek činiti jedinstvenim. On će opstati. Formati se naravno mijenjaju jer napredak tehnologije utiče na sve, ali radio je prilagodljiv medij. Ono što će se po mom predviđanju mijenjati je brzina, radijska forma biće još brža, kraća i raznovrsnija, a mi ćemo proslaviti još mnoge rođendane", ističe Škorić.

Nikola Zgonjanin, voditelj i novinar Nes radija, kaže za "Nezavisne novine" da je radio uvijek bila njegova potajna želja, ali da mu je trebalo vremena da zavoli svoj glas i pronađe u sebi hrabrosti da se okuša u radio-novinarstvu. Ističe da se nije pokajao jer Nes radio posebnim čine ljudi i interakcija sa slušaocima.

"Jedan dobar procenat kompletnog radijskog programa je interakcija između nas i slušalaca, i to mene najviše pokreće. Kada imaš povratnu informaciju od slušalaca, znaš da radiš nešto ili dobro ili loše. Jutros smo dobili sijaset poruka od naših slušalaca koje govore kako mi njima uljepšavamo dan i izmamimo osmijeh, što je za mene najbolja nagrada koju mogu da dobijem", kaže Zgonjanin i dodaje da kada ga neko pita za posao na radiju, kao prvu stvar izdvaja ekipu koja sa njim radi.

"Svi ostali aspekti su sporedni i to nije slučaj samo u Nes radiju. Vjerujem da i u ostalim radio-stanicama vlada slična situacija i atmosfera, jer ljudi koji rade na radiju nisu nikada dosadni, nisu zli i nemaju trunke zajedljivosti i to je ono što nas sve drži na okupu, a to je bolje nego bilo kakvi drugi uslovi. Mi smo od ranog jutra dobro raspoloženi, a krivac za to je i velika količina kafe, koja je pod moranje, ako ste radio-voditelj i pozitivna doza ludila", kaže Zgonjanin kroz osmijeh i dodaje da svi radio-voditelji imaju tu neku simpatičnu dozu dječje neozbiljnosti.