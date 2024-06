Nes radio stigao do Semberije i Podrinja

BANJALUKA - Već 27 godina Nes radio, jedna od najslušanijih radio-stanica u Bosni i Hercegovini, ruši sve barijere i svojim slušaocima, osim kvalitetne zabavne muzike, nudi objektivne i korisne informacije i niz tematskih emisija, a odnedavno su proširili svoj FM signal, te se sad čuju i na teritoriji Semberije i Podrinja.

Potvrdio je to za "Nezavisne novine" Dragan Malić, direktor programa Nes radija, koji ističe da su ih i prije slušali ljudi u ovim krajevima putem interneta.

"Slušaju nas u gradu Bijeljini, zatim u samoj regiji oko Bijeljine, prema Ugljeviku i Loparama, kao i u dijelu Brčkog. Takođe nas slušaju i u gradovima poput Zvornika, Vlasenice, Han Pijeska, Milića, Bratunca, pa i nekim gradovima u Srbiji koji su zakačeni signalom", priča Malić i napominje da se javljaju slušaoci iz Bajine Bašte, Malog Zvornika, Loznice…

"Dobijamo poruke i iz Šida, ali i iz Hrvatske i nekih drugih sredina. Populacija ljudi koja nas sad sluša je potencijalno veća za oko 300.000 slušalaca, tako da je to sada još ozbiljnija priča", kaže Malić.

Napominje da imaju veliki broj online slušalaca u raznim zemljama svijeta, a, kako kaže, javljaju se ljudi koji slušaju program Nes radija putem interneta iz Švedske, Kanade, Amerike, te Australije i Evrope, gdje god žive ljudi s ovih krajeva.

"Međutim, dešavalo se da nas ljudi ulove na FM-u u nekim zemljama za koje ne biste vjerovali, a imamo i mailove i snimke koji to potvrđuju. To su radio-amateri koji, recimo, uhvate gradsku banjalučku frekvenciju i čuju nas u Helsinkiju, Stokholmu ili Beču. Govorimo o maloj gradskoj frekvenciji i to je potpuno nevjerovatno, ali to se ponekad desi sa signalom - jednostavno objašnjeno, oblak ulovi signal i odnese ga tamo negdje daleko", priča Malić kroz osmijeh.

Napominje da su 1. juna proslavili i 27 godina postojanja Nes radija, koji su, kako kaže, proveli sa slušaocima kroz poseban rođendanski program.

"Podijelili smo poklona u vrijednosti od nekoliko hiljada maraka, ne znam tačnu cifru, a telefon je zvonio neprestano od devet ujutru do pet popodne", rekao je Malić.

Kroz osmijeh dodaje da se radio-novinarstvom bavi predugo, ali da nije došlo do zasićenja, jer čovjek se umori od obaveza i posla, ali ne i radija.

"Ja sam radijsku obuku prošao prije 28 godina, ali meni radio nije dosadio. Ovo je intenzivan posao, zanimljiv, svaki dan drugačiji, iako se nekada čini da mi radimo šematski. Tačno je, postoji radijska šema, ali svaki dan nosi nešto novo i ovo je posao koji istinski dugo mogu da rade ljudi koji to zaista i istinski vole", smatra Malić.

Da je posebna čar i ljepota radija upravo ta živa interakcija i komunikacija sa slušaocima kaže za "Nezavisne novine" Lidija Gaković, voditeljka Nes radija, i ističe da ljudi redovno pišu poruke na broj koji se lako pamti, a on glasi 065/065-065.

"Isključivo na taj način imamo komunikaciju sa slušaocima i tu stvarno bude svega i svačega, a o tome bi se mogla cijela knjiga napisati. U jutarnjem programu otvorimo temu i bude puno poruka lijepog sadržaja. Nedavno smo imali interesantnu temu, a vezana je za školarce, srednjoškolce koji su na raspustu i postavila se polemika i debata da li treba da rade sezonske poslove. Ne pamtim da smo imali više sadržajnijih poruka jer zavisi i kakvo pitanje postaviš", priča Lidija.

Dodaje da joj je drago što se sada javlja više i slušalaca iz Semberije, ali i da treba uzeti u obzir koliko ljudi koji slušaju radio ima naviku da se jave i pišu poruke.

"To je otprilike ispod 0,5 odsto i pretežno ista populacija, pa to i nije mjerodavno u smislu ko se javlja, da li su to isti ljudi. Ti u suštini nemaš doživljaj koliko ljudi sluša u odnosu na to koliko ljudi se javlja, ali zaista radio je živ medij u odnosu na novine, na televiziju koja ima neki snimljen sadržaj i koji nije uživo. Mi smo po tome drugačiji, jer dobijamo povratnu informaciju u realnom vremenu", kazala je Lidija i kroz osmijeh dodala da nikada ovu profesiju ne bi mijenjala iako je po struci diplomirana pravnica.

"Ovaj posao se stvarno voli i to je takođe jedna od ljepota radija", zaključila je Lidija.

