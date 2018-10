Nesmetano odvijanje saobraćaja

BANJALUKA - Na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ vozila jutros saobraćaju nesmetano, ali se savjetuje oprez zbog odrona i magle koje ima u kotlinama i pored rijeka, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na putevima na kojima se izvode radovi, saobraćaj je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom čije poštivanje je obavezno.

Zbog radova na dionici magistralnog puta Krupa na Vrbasu-Bočac od sutra do naredne subote u periodu od 7.00 do 17.00 časova dolaziće do desetominutnih obustava saobraćaja, a vozila će prolaziti neizmjenično jednom trakom.

Radovi se izvode na magistralnom putnom pravcu Banjaluka /Rebrovac/-Čelinac i Čelinac-Kotor Varoš, na području Trebinja na magistralnom putu prema Trnovici, kao i kroz ulice Srpske vojske i 27. marta u Bijeljini, zbog čega je saobraćaj teretnih vozila preusmjeren na obilaznica, dok se putnička vozila preusmjeravaju na gradske ulice.

Na ulazu u Banjaluku iz pravca Klašnica još traje uklanjanje naplatnih kućica zbog čega je na ovom lokalitetu izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Klizišta su usporila saobraćaj na dionicama magistralnih puteva Karanovac-Crna Rijeka i Sarajevo-Foča, na lokalitetu Sijeračke Stijene, na regionalnim putnim pravcima Bratunac tri-Drinjača, Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić.

Zbog aktiviranog klizišta na regionalnom putu Lopare-Priboj obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse i preusmjeren na alternativne putne pravce.

U toku je sanacija mosta preko rijeke Moštanice, zbog čega je potpuno obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Moštanica-Kozarska Dubica. Vozila se za vrijeme obustave preusmjeravaju na obilazni put u neposrednoj blizini.

I dalje je na snazi zabrana saobraćaja zbog oštećenja mosta na regionalnom putu Teslić-Podjezera /granica Republike Srpske i Federacije FBiH/ u mjestu Žeželja za vozila čija ukupna masa prelazi pet tona, te na lokalnom putu prema manastiru Petrovo za sva vozila čija ukupna masa prelazi tri i po tone.

Teretna vozila još ne saobraćaju regionalnim putem Površnice-Lopare, već saobraćaju putnim pravcem Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Na području FBiH obustavljen je saobraćaj teretnih vozila zbog rekonstrukcije mosta na magistralnom putu Novi Travnik-Bugojno na ulazu u Bugojno. Za vrijeme radova teretna vozila preusmjeravaju se na alternativni pravac Bugojno-Donji Vakuf-Travnik-Nević Polje, dok putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.

Sanacioni radovi izvode se na dionicama auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica i Podlugovi-Visoko, kao i na magistralnim putevima Domanovići-Stolac, Mrkonjić Grad-Ključ, Teslić-Karuše, Donji VakuF-Travnik, Banjaluka-Jajce i Semizovac-Olovo-Kladanj.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja. Zbog radova u Hrvatskoj i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Novi Grad-Dvor, a do 25. oktobra obustava saobraćaja je i na graničnom prelazu Deleuša, između BiH i Hrvatske, u periodima od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 18.00 časova.