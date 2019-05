Nesmetano odvijanje saobraćaja

BANJALUKA - Saobraćaj se jutros u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija nesmetano, dok se vozačima na području Hercegovine savjetuje oprez zbog mjestimično mokrih i klizavih kolovoza, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na dionici magistralnog puta Novi Grad-Otoka danas će zbog maratona stazama Branka Ćopića dolaziti do povremene obustave saobraćaja u periodu od 10.00 do 17.00 časova na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kej Krajiških brigada do raskrsnice sa lokalnim putem Rudice-Donji Dubovik.

Na putevima na kojima se izvode radovi saobraćaj je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom čije je poštivanje obavezno.

Režim vožnje izmijenjen je i na autoputevima Gradiška-Banjaluka zbog izgradnje naplatnih stanica "Čatrnja", "Nova Topola" i "Aleksandrovac". Planirano je da radovi traju do 30. juna.

Saobraćaj je izmijenjen na magistralnom putu Krupac-Bogatići, na području opština Istočna Ilidža i Trnovo zbog izgradnje male hidrocentrale Krupac na rijeci Željeznici.

Izmjene u odvijanju saobraćaja aktuelne su na magistralnom putu Bileća-Podosoje zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, na putevima na području opštine Modriča, na magistralnom putu od Banjaluke prema Čelincu i Kotor Varošu, te regionalnim putnim pravcima Derviši-Klašnice i Obudovac-Lončari gdje je u toku izgradnja pješačkih staza.

Zbog odrona saobraćaj se odvija jednom trakom, naizmjenično, na dionici regionalnog puta Podgradci-Mrakovica na lokalitetu Vučjak i na regionalnom putu Caparde-Šekovići, u mjestu Željeznik, dok je na lokalnom putu Svodna-Brezici u opštini Novi Grad klizište potpuno obustavilo saobraćaj.

U Trnu je zbog oštećenja nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe zabranjen za teretna vozila, dok ostala vozila saobraćaju jednom kolovoznom trakom.

Zbog sanacije klizišta saobraćaj je izmijenjen na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka, dok su klizišta usporila saobračaj na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare-Čelić.

U Banjaluci će ovog vikenda zbog održavanja moto-festa dolaziti do privremenih obustava saobraćaja u pojedinim ulicama.

Obustave i izmjene u odvijanju saobraćaja na području Banjaluke aktuelne su i u ulicama gdje se odvijaju radovi.

Na području FBiH danas će do 18.00 časova biti obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Tuzla-Šibošnica. Za vrijeme obustave sva vozila iz pravca Tuzle prema Čeliću treba da koriste putne pravce Dokanj-Obodnica-Previle-Čelić ili Tuzla-Gornja Tuzla-Lopare-Čelić.

Na dionici auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica zbog sanacije klizišta na lokalitetu Ban Brdo saobraćaj je u tunelu Igman i na mjestu radova preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Zbog radova u tunelu Vranduk dva na magistralnom putu Zenica-Nemila saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

Na dionici regionalnog puta Ribnica-Banovići izvode se radovi zbog čega se saobraća usporeno.

Sanacioni radovi aktuelni su i na putnim pravcima Olovo-Kladanj, Srebrenik-Orašje u tunelu Ormanica, Semizovac-Vogošća, Mostar-Čitluk, Busovača-Kiseljak, Tarčin-Konjic, Cazin-Srbljani-Krupa, Ustiprača-Goražde, kao i na području Ključa, Jajca i Čapljine.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros nema zadržavanja. I dalje je zbog bezbjednosnih razloga na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila i autobuse preko graničnog prelaza Brčko-Gunja, između BiH i Hrvatske.

AMS podsjeća vozače da o stanju u saobraćaju na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Novi Grad, Kozarska Dubica, Rača, Pavlovića most, Zupci, Brod, Šepak i Karakaj mogu da se informišu internet stanice ili mobilne android aplikacije Saveza.