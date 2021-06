Nesmetano odvijanje saobraćaja

BANJALUKA - Na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se jutros odvija nesmetano po suvim kolovozima, a na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina mogući su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Režim saobraćaja izmijenjen je zbog radova na mjestu ukrštanja dionice magistralnog puta Banjaluka /Rebrovac/-Čelinac i Ulice Mis Adeline Irbi, u naselju Vrbanja, na dionici magistralnog pravca Klašnice jedan-Gornja Vijaka jedan, na dionici magistralnog puta Derventa-Derventa /Žirovina/ i na pravcu Dobro Polje-Miljevina.

Zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja i na dionici magistralnog puta LJubogošta-Pale, u tunelu "Kalovita Brda" na pravcu Crna Rijeka-entitetska granica /Ugar/, na dionici magistralng puta Rudanka-Doboj na spoju sa prilaznim putem prema petlji Rudanka, na auto-putu "9. januar", kao i na dijelu magistralnog puta Bijeljina-Ugljevik.

Režim saobraćaja izmijenjen je i zbog radova na rekonstrukciji raskrsnice dionice magistralnog puta Ivanjska-Šargovac i lokalnog puta Zalužani-Dragočaj u naselju Ramići, kao i na ukrštanju magistralnih puteva Milići-Vlasenica-Han Pijesak i Vlasenica-Tišća gdje je u toku izgradnja kružne raskrsnice.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-granica sa Crnom Gorom /Šćepan Polje/, obustavljen je saobraćaj za teretna vozila.

Od 8.00 do 15.00 časova radnim danima zbog deminerskih radova na snazi su polučasovne obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod-Odžak u mjestu Klakar Donji, kao i na dionici regionalnog puta Derventa-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, u vremenu od 8.15 do 15.05 časova.

Na regionalnom putu Čajniče-Miljeno u mjestu Luke zbog aktiviranja klizišta saobraćaj se odvija oteženo, jednom saobraćajnom trakom.

Na dionici regionalnog pravca Stari Majdan-Lamovita zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja, kao i na putevima Tedin Han-entitetska granica /Križ/ i Ukrina-Gornja Vijaka.

Zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta Jezero-Šipovo na snazi su povremene obustave saobraćaja od 7.00 do 17.00 časova.

Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Modriča 1-Vukosavlje /Jakeš/-Podnovlje-Šešlije-Johovac-Rudanka-Doboj-entitetska granica /Karuše/, kao na dionici Crkvina-Modriča jedan.

Vangabaritni teret će biti prevožen međuentitetska linija Ledenice-Crkvina-Modriča-autoput-Aleksandrovac /do 11. juna/, međuentitetska linija Stanić Rijeka-Doboj-Derventa-granični prelaz Brod /do 17. juna/, međuentitetska linija Banj Brdo-granični prelaz Rača /do 26. juna/ i međuentitetska linija Stanić Rijeka-međuentitetska linija Karuše /do 15. juna/.

U FBiH na dionici auto-puta A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, saobraćaj se odvija usporeno, preticajnom trakom zbog radova na mostu.

Na putu Tuzla-Kalesija /dionica Simin Han-Caparde/ zbog radova u tunelu "Čaklovići" saobraćaj se obustavlja od 22.00 do 6.00 časova i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Do kraja meseca trajaće radovi u tunelu "Crnaja" na dionici Konjic-Jablanica, gdje se tokom dana saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom, dok se u noćnim časovima obustavlja.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.

BiH je otvorila granice prema Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, a ulazak u BiH za strane državljane omogućen je uz negativan"pi-si-ar" test na virus korona koji ne smije biti stariji od 48 časova.