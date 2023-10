Nesmetano odvijanje saobraćaja

BANJALUKA - Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros odvija nesmetano, iz povoljne uslove za vožnju, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Srpske.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj.

Zbog radova na mostu "Bogdanovac" izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Gradiška-Banjaluka i postavljena je saobraćajna signalizacija koja će do 15. novembra 2023. godine, do kada su i predviđeni radovi, regulisati saobraćaj.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Aleksandrovac-Aleksandrovac (auto-put).

U toku su radovi na izgradnji auto-puta na području Doboja i auto-puta Banjaluka-Prijedor, te na odmorištu Lužani zapad na auto-putu Gradiška-Banjaluka, zatim na magistralnim putevima na području Han Pijeska, od Han Pijeska do Sokoca, na dionici Rudice-Novi Grad, u Prijedoru, te pravcima Gradiška-Nova Topola-Klašnice i Brod na Drini-Šćepan Polje.

Zbog deminiranja terena u mjestu Rječica Donja kod Doboja na putu prema Maglaju dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 8.00 do 16.00 časova, a iz istog razloga do povremene obustave saobraćaja dolaziće i u Kostajnici na kamenolomu "Grapska-Kostajnica" na regionalnom putu prema Modriči.

Na regionalnom putu Stanari-Rudanka saobraćaj se zbog radova u Ljeskovim vodama odvija usporeno, kao i na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, gdje se aktiviralo klizište.

Zbog oštećenja mosta preko rijeke Bukovice u mjestu Gornji Podgradci i oštećenja mosta preko rijeke Jablanice u mjestu Sovjak na lokalnim putevima, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Izmjene u saobraćaju zbog radova su i na regionalnom putu Rača-Vršani, Prijedor-Stara Rijeka na granici sa FBiH, Stari Ugljevik-Glavičice, kao i na dionici Ukrina-Gornja Vijaka, prenosi "Srna".

U FBiH se sporije zbog radova saobraćaj odvija na magistralnim putevima Modriča-Gradačac, Semizovac-Olovo-Kladanj i Vitez-Nević Polje.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.