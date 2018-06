Nestabilno i kišovito vrijeme drugi dan vikenda

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti toplije, ali i dalje nestabilno vrijeme uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Ujutro će biti pretežno suvo i umjereno, ponegdje na sjeveru i pretežno uz kišu ponegdje, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Minimalna temperatura vazduha biće od 12 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 23 do 27, na jugu Hercegovine do 30, a u višim predjelima 19 stepeni Celzijusovih.

Tokom dana biće malo toplije, ali nestabilno vrijeme uz smjenu sunčanih i kišnih perioda, a biće i pljuskova sa grmljavinom. Pljuskovi će se javiti prvo na sjeveru i polako će se širiti ka jugu.

Krajem dana biće i jačih pljuskova uz obilnije padavine ponegdje.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini, veći dio dana, zapadni i jugozapadni, podaci su Federalnog hidrometerološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica osam, Han Pijesak 14,

Kalinovik 15, Šipovo 16, Sokolac, Gacko, Bugojno i Mrkonjić Grad 17, Ribnik i Srebrenica, Sarajevo, Tuzla i Livno 18, Zvornik 19, Rudo 20 i Foča 20, Krupa na Uni 21, Višegrad, Bijeljina i Doboj 22, Novi Grad i Banjaluka 23, Bileća i Srbac 24, Prijedor 25, Trebinje 27 stepeni Celzijusovih.