Nestabilno vrijeme sa kišom, grmljavinom i pljuskovima od sredine iduće sedmice

SARAJEVO - U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme. Poslijepodne postepen porast naoblake može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Tokom noći na sjeveru i sjeveroistoku Bosne lokalno su moguće intenzivnije padavine. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni.

U ponedjeljak, 6. juna u većem dijelu zemlje pretežno sunčano. Poslijepodne umjeren porast naoblake u Bosni može usloviti pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini, uglavnom, jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 34 stepena.

U utorak, 7.juna umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne i tokom noći se očekuju pljuskovi i grmljavina. U večernjim satima intenzivniji padavine sa grmljavinom na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena.

U srijedu, 8. juna pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni.

U četvrtak, 9. juna pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne se očekuju obilnije padavine. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni, javio je Federalni hidrometeorološki zavod BiH.