Danas se u BiH očekuje pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje sa zapada tokom dana.

Poslije podne i u večernjim časovima u većem dijelu zemlje s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 19 do 24, a dnevne od 27 do 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove u BiH: