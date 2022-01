Nestanak više od 100 osoba u Srpskoj godinama misterija

BANJALUKA, GRADIŠKA - U rubrici "Nestala lica" na sajtu MUP-a Srpske nalaze se podaci o više od stotinu osoba, a za nekima od njih traga se i duže od dvije i po decenije.

U konačnici, brojka je vjerovatno i veća, jer su tu samo podaci o nestalima za koje su porodice dale saglasnost za javno objavljivanje.

Inače, neki od najstarijih slučajeva iz ovog registra datiraju još od 1996. godine, kada je prijavljen nestanak deset osoba, koje još nisu pronađene.

Zabrinjavajući niz nastavljen je i kasnije, a jedan od najmisterioznijih slučajeva odnosi se na nestanak Bojana Koprene, rođenog 1988. godine, kojem se trag izgubio u julu 2014. godine.

Prema dostupnim informacijama MUP-a Srpske, oko 19 časova, ovaj mladić otišao je u lokalnu krčmu u banjalučkom naselju Kola, gdje se zadržao dva sata, a nakon toga ne postoje nikakva saznanja o njemu. Od tada počinje agonija njegove porodice.

"Nema ništa novo. Policija stalno obećava da nešto radi. Ali ja sam njima rekao da oni ništa ne rade. Ne znam šta bih vam rekao, nikome ja više ne vjerujem", rekao je za "Nezavisne novine" Milenko Koprena, otac Bojana Koprene.

Prema njegovim riječima, postojale su tvrdnje da je pronađena Bojanova patika, pa i kost, ali...

"To je bila samo priča. Nema od toga ništa. Evo, u julu će biti osam godina kako je nestao. Kako se mi nosimo sa tim? Nikako, kako ćemo se nositi. Teško mi je i pričati o tome", istakao je Milenko Koprena.

Podsjetimo, više od 150 policajaca, mještana Manjače i lovaca u decembru 2014. godine učestvovalo je u potrazi za Koprenom, ali on ni tada nije pronađen.

Još se traga i za Dragoljubom Misimovićem, rođenim 1999. godine, koji je nestao u Gradišci 22. decembra 2015. godine. Njegovi roditelji nadaju se da je on živ i da će se pojaviti.

"Mi njega čekamo. Živimo od danas do sutra. Ako negdje moram ići, dižem kredite, borimo se i tragamo. Gdje god nešto čujemo, tragamo", rekao je za "Nezavisne novine" Dragoljubov otac Bogdan Misimović.

U međuvremenu, patnju Dragoljubovih roditelja dodatno pogoršavaju neodgovorni pojedinci.

"Neki ljudi slali su mi poruke, tvrde da imaju neke informacije i da treba da im dam novac za to. Ja sam to prijavljivao policiji. Dešavalo se da policija nađe takve ljude, a ja sam tražio da ih ne procesuiraju, jer smatram da takvi ljudi ne mogu biti zdravi. Da se samo trun pokušaju staviti u moju kožu, shvatili bi da je to strahota božja", ističe Bogdan Misimović.

Iz MUP-a Srpske nam je rečeno da je od 1. januara prošle godine, do 30. novembra te godine, na području Republike Srpske prijavljen nestanak 81 lica, od čega ih je pronađeno 75.

"U tom periodu prijavljen je nestanak 12 maloljetnih lica. Njih 11 je pronađeno živih, dok je jedna potraga rezultirala pronalaskom tijela", naglasili su iz MUP-a Srpske.

U proteklih šest godina prijavljen je nestanak 83 lica koja su u momentu prijave bila maloljetna.

"Njih 79 je pronađeno živih, dok su tri potrage rezultirale pronalaskom tijela. Još se aktivno traga za jednim maloljetnim licem", naveli su iz MUP-a Srpske za "Nezavisne novine".