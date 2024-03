Nesvakidašnja praksa srbačkog ugostitelja: Pijane goste vozi kućama

SRBAC - Srpčani koji popiju koju čašicu više tokom noćnih izlazaka ne bi trebalo da brinu kako da sjednu za volan zahvaljujući vlasniku kafe-bara "Lasta" Momiru Adamoviću, koji pijane goste besplatno razvozi kućama.

Na ovu nesvakidašnju ideju došao je prije dvije godine kada je odvezao jednog rođaka u alkoholisanom stanju, a sa sestrom Sanjom se pobrinuo da vrati i njegov automobil.

"Kada se to pročulo, još nekoliko gostiju je počelo tražiti da ih vozim i tada sam shvatio da je to sigurnije za sve nas. I mene moja majka nestrpljivo čeka svaku noć kada odem u izlazak pa tako i ja ne moram razmišljati da li su bezbjedno stigli, iako ne razumijem zašto ljudi dolaze automobilima u noćni provod i opijaju se, a znaju da se moraju vratiti svojim domovima. Možda i zbog toga što sam oduvijek bio sportski tip i alkohol me nije privlačio u toj mjeri", priča Momir za "Glas Srpske".

Do sada je odvezao na stotine gostiju među kojima prednjače mlađi muškarci, ali kako kaže, dešava se da i pijane djevojke prenosi preko kućnog praga.

"Imao sam svakakvih situacija pa čak i onih kada sam duplo veće i teže goste unosio u stubište pa se vučemo jedni po drugima uz stepenice, a na nesreću, uvijek se radi o višim spratovima. Roditelji se šokiraju kada im dovedemo djecu u sitne sate, ali budu zahvalni što smo ih vratili na sigurno. Sestra mi najviše pomaže jer me poslije poveze automobilom, a kada se djevojke zapiju onda ih ona prevozi, a ja dođem po nju", kazao je Momir.

U nekoliko navrata je imao pun automobil pijanih gostiju, a znalo se desiti da ih razvozi na četiri različite lokacije i do 20 kilometara udaljenosti. Bilo je i slučajeva kada je vozio povrijeđene goste u hitnu pomoć pa čak i one iz drugih kafića.

"Za nas je petak najudarniji dan u sedmici i tada su svi, što bi se reklo, u punom gasu. Ljeti ima najviše posla i tada ih vozimo ne samo vikendom već i radnim danima, a mladi se naročito vole opustiti tokom praznika, na šta smo već navikli. To su uglavnom lokalni mještani, ali nam dolaze posjetioci i iz drugih gradova na preporuku prijatelja, ali ne zbog opijanja već zbog dobrih žurki", rekao je Momir.

Ono što ga zabrinjava jeste to da mladi mnogo više piju nego ranije i kako kaže, to su uglavnom mladići i djevojke u dvadesetim godinama, mada ima i mlađih punoljetnih lica jer se granica zrelosti pomjerila i sve ranije se ulazi u pubertet. Smatra da ih svojim primjerom ne podstiče da više konzumiraju alkohol, već naprotiv, da to rade umjereno i odgovorno jer goste ne prevozi iz komercijalnih već iz drugarskih razloga.

"Na to ne gledam kao na iskorištavanje jer su svi gosti moji dobri poznanici i sa njima se svakodnevno družim. U svakom trenutku možemo jedni druge pitati za neki savjet ili mišljenje, zajedno činimo jedan veliki kolektiv i njihova bezbjednost mi je oduvijek bila na prvom mjestu", istakao je Momir.

Taksi

Nakon što je zaživjela neobična ideja mladog srbačkog ugostitelja pune ruke posla imala je i prva taksi služba u Srpcu.

"Prošle godine je počeo sa radom taksi prevoz u Srpcu i do tada nisam poznavao čovjeka koji ga je pokrenuo. Jednog dana je došao da se upoznamo i počastio me pićem, rekavši da ima pregršt poziva mladih da ih vozi do mog kafića i nazad tako da mi je drago što smo, na neki način, dali doprinos ovoj preduzetničkoj djelatnosti", rekao je Momir.

Fakultet

Momir studira na Saobraćajnom fakultetu na Panevropskom univerzitetu "Apeiron" u Banjaluci i narednog mjeseca ima zakazan termin za odbranu diplomskog rada.

Njegova sestra Sanja je student Medicinskog fakulteta u Banjaluci na studijskom programu Sanitarno inženjerstvo.

