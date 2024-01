Nesvakidašnji odstrel: Sa dva hica pogodio tri divlje svinje

SRBAC - Krećući se šumovitim predjelima Ćukala kod Srpca lovac Goran Mirković (60) iz Prnjavora nije ni slutio da će ostvariti odstrel kakav nije zabilježen na ovim prostorima, ustrijelivši sa dva metka, za svega par minuta, čak tri divlje svinje sa udaljenosti od blizu osamdeset metara.

Mirković je dugogodišnji član Lovačkog udruženja "Srna" iz Srpca, a do nesvakidašnjeg ulova došao je proteklog vikenda na samom zatvaranju sezone lova na divlje svinje.

Društvo mu je pravilo desetak iskusnih lovaca iz grupe "Kumovi" koja je jedna od najtrofejnijih u srbačkom udruženju.

"Išli smo šumom sa obučenim psima koji su istjerali na čistinu krmaču sa četvoro prasadi. Budući da je bila suprasna, nisam želio nju da nišanim jer tako nalaže lovački kodeks pa sam izabrao najveće prase. Opalio sam iz puške i na moje iznenađenje pala su na zemlju dva praseta, jer su se vjerovatno u momentu zatekli jedno pored drugog pa je metak prošao kroz oba", rekao je Goran.

Tada su dotrčali i drugi lovci, a jedan od njih Željko Berić želio je da ovjekovječi ovaj trenutak za uspomenu svojim mobilnim telefonom. Niko od njih u tom trenutku nije uočio da se u blizini nalazi i vepar koji je iz straha počeo da bježi, što su tek kasnije primijetili na fotografiji.

"Dok sam pozirao za sliku, neko od kolega je povikao da vidi vepra i u trenutku sam se okrenuo, opalio iz puške i uspio ga pogoditi u trku direktno u srce", prisjeća se Goran, piše "Glas Srpske".

Ulovljeni vepar je bio težine oko 90, a prasad po više od 30 kilograma. Iskusni Prnjavorčanin koristio je pušku "Blaser 300 Njinchester Magnum", a zavidnu preciznost duguje, kako kaže, višegodišnjem iskustvu.

"Prije dvije godine odstrijelio sam vepra kapitalca od 200 kilograma, a bio sam srećne ruke i ranijih godina. Imam dosta trofeja, ali baš ove sezone me nekako nije išlo. Nisam ništa ulovio sve do zadnjeg dana sezone, ali to je tako u lovu, nekada te hoće, a nekada neće", kaže Goran.

Za srbačko lovačko udruženje se opredijelio jer se radi, kako kaže, o kvalitetnoj ekipi koju čine dobri lovci i još bolji ljudi.

"Lovio sam ranije u Prnjavoru, ali sam odustajao par puta i ponovo se vraćao, jedno vrijeme nije bilo ni lovačkog društva i tada sam stupio u kontakt sa Srpčanima, među kojima su i Gudalovići koji su prava lovačka porodica. Tu je još dosta dobrih momaka i zajedno činimo jednu pravu ekipu", kaže Goran.

Predsjednik Lovačkog udruženja "Srna" Goran Savanović kaže da su majstorski hici Mirkovića za rubriku "vjerovali ili ne".

"Ovo se zaista rijetko viđa i upućujem Goranu sve pohvale za reakciju i preciznost koja je bila na zavidnom nivou. Time smo na najbolji način okončali lovnu sezonu u kojoj je odstrijeljeno 38 divljih svinja, odnosno 23 u redovnom dijelu sezone i dodatnih 15 koje je odobrilo resorno ministarstvo zbog afričke kuge i šteta koju su svinje pričinile poljoprivrednicima na ratarskim kulturama", rekao je Savanović.

Dodaje da su svi uzorci poslati na analizu i nije bilo zabilježenih slučajeva svinjske kuge i trihineloze.

Predatori

Goran Savanović kaže da je stanje divljači u lovištima za sada dobro, ali je prisutna zasićenost šakalima, lisicama i drugim predatorima.

"Zbog toga ćemo u februaru organizovati sekcijski i grupni lov kako bismo smanjili njihov broj zbog šteta koje čine na farmama i na podmlatku divljači", rekao je Savanović.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.