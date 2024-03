Neuobičajeno toplo vrijeme dovodi do većeg broja srčanih udara

BEOGRAD - Neuobičajene vremenske prilike sa veoma visokim temperaturama za kraj marta, dovode do toga da se sve više pacijenata sa kardiovaskularnim oboljenjima javlja Institutu za kardiovaskularne bolesti (IKVB) "Dedinje".

U petak uveče na dežurno odjeljenje za akutni infarkt miokarda, za samo dva sata javilo se petoro pacijenata, rekao je danas upravnik Klinike za kardiologiju IKVB Dedinje Petar Otašević.

On je, u izjavi za Tanjug poručio da su vremenske prilike trenutno otežavajuća okolnost kako za kardiovaskularne pacijente, tako i za zdrave građane.

"Danas, 31 stepen i to krajem marta zaista nije uobičajeno za naše podneblje. Evo kao ilustracija toga kako utiče na organizam. Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje je bio sinoć pripreman za akutni infarkt miokarda, a za dva sata je došlo petoro bolesnika i to zaista nije normalno i vrlo neuobičajeno. Sam taj podatak govori o tome kako kardiovaskularni bolesnici, ali i zdravi ljudi reaguju na ove promene vremena", naglasio je Otašević.

Kardiolog upozorava i na to da nas u subotu na nedjelju očekuje promjena sata, što dodatno može da utiče na organizam.

"Iako se naizgled čini da promena od jednog sata nije velika, ipak svako od nas ima neki unutrašnji ritam. Kod posebno osetljivih građana ta promena od sat vremena može dovesti do određenih problema. Kod zdravih ljudi to je umor, nemogućnost koncentracije i spavanja, dok kod bolesnih posledice mogu biti veće i mogu dovesti do skoka krvnog pritiska, do bolova u grudima...", pojasnio je on.

Apelovao je na građane da ne uzimaju lijekove na svoju ruku ukoliko osjete bilo kakve simptome, bilo da se radi o redovnoj, propisanoj terapiji, ili o preventivnim dozama.

"To što se sat pomera ne znači da i vi treba da menjate satnicu uzimanja lekova na svoju ruku. Ako primetite da je došlo do povećanja krvnog pritiska ili do nekih drugih tegoba, onda se javite svom lekaru, nemojte da menjate svoju dnevnu rutinu što se tiče lekova na svoju ruku nikako", poručuje Otašević.

Dodaje da se kod manjeg broja pacijenata desi da osjete posljedice promjene sata i poslije nedjelju dana.

"Mi u toj situaciji delujemo pre svega savetom, ako vidimo da je potrebno promeniti vreme uzimanja redovne terapije, ili ukoliko tegobe traju više dana, onda i potpuna promena terapije", objasnio je on.

Vremenske prilike su nam, ocjenjuje kardiolog, veći problem nego promjena sata. Otašević ističe da naglo otopljenje vremena može dovesti do poremećaja kod pacijenata koji se slabije adaptiraju na promjene vremena, a to su prije svega stariji građani i djeca. "Kod starijih savet je da se izbegava izlaženje na ulicu u vreme kada je najtoplije i unosi što više tečnosti, ali pre svega uzimanje terapije onako kako je prepisano. Oni koji imaju visok pritisak, sada može doći do smanjenja i tu je opet savet građanima da ne smanjuju doze lekova na svoju ruku, već u konsultaciji sa lekarom", zaključuje Otašević.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.