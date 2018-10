Neutješni brat ubijenog policajca: Zvao sam ga, nadao sam se da će se javiti

Tišina, suze i jecaji vladaju i u sarajevskom naselju Briješće, gdje je s porodicom živio hrabri policajac Adis Šehović, koji je rano jutros ubijen dok se nalazio na dužnosti s kolegom Davorom Vujinovićem, koji je također podlegao povredama.

Ekipa Avaza posjetila je porodičnu kuću Šehovića gdje ih je dočekao mlađi brat poginulog policajca, Alen Šehović s rodicom. Tu je poginuli Adis živio s majkom, suprugom i sinom. Šehovići su šehidska porodica.

"Adis je bio moj oslonac u životu. Nakon što smo ostali bez oca u ratu, brat mi je bio sve", u suzama je ispričao Alen Šehović.

On je sinoć radio treću smjenu u jednoj zaštitarskoj agenciji, a rano jutros, kako kaže, pozvao ga je šura i saopštio mu informaciju o pucnjavi.

"Pitao me je radi li Adis. Znao sam da radi, pa sam ga odmah zvao na telefon. On mi se nije javljao. Očekivao sam i nadao sam se da će se javiti, ali ipak nije... Poslije su mi kolege iz policije javile šta se desilo", potreseno priča Šehović.

Iza Adisa ostao je sin koji je krenuo očevim stopama. Prije deset dana upisao je Policijsku akademiju na Vracama. Istakao je da je njegov brat bio ponos porodice, da je bio primjeran i višestruko nagrađivan policajac.

"Uvijek je prvi trčao tamo gdje je bio problem, bez obzira na opasnost. Ja sam mu kao brat govorio da ne trči toliko i da se čuva, jer je suviše opasno, a on mi je uvijek odgovarao da mora, jer šta bi bilo kad bi svi policajci okretali glavu od problema i kakav bi tek tada haos bio. To je bio on, hrabar i predan", kazao je Alen.

Dodao je da nema dovoljne kazne za ubice.

