Nevena Pivač do 30. godine odbranila dva mastera, pobijedila komu pa doktorirala

GRADIŠKA - Da život piše neobične priče, kao i da su oko nas inspirativni ljudi i skriveni heroji, o čijim uspjesima i životnim borbama se malo zna i nedovoljno govori možemo vidjeti na primjeru mlade matematičarke Nevene Pivač iz Gradiške.

Tridesetogodišnja Nevena majka je dvoje djece, ima dva mastera: iz matematike, ali i računarstva i informatike, a nedavno je na Univerzitetu u Kopru, na fakultetu FAMNIT, odbranila i doktorsku disertaciju iz matematike, koja se bavi teorijom grafova, a između svih tih naučnih uspjeha imala je i borbu za život jer je nakon kovida i druge trudnoće koja je obavljena carskim rezom bila deset dana u komi.

Da Nevenin život treba da bude inspiracija svima objelodanio je na društvenim mrežama profesor Edhem Čustović, koji živi u Australiji i radi na Univerzitetu La Trobe, iskusni inženjer i preduzetnik, kao i direktor Fondacije budućnosti u BiH, koji putem društvenih mreža promoviše priče o uspjesima bh. građana širom svijeta.

Njegova objava o Neveni Pivač, koja je trenutno u fazi potrage za poslom, imala je veliki odjek, a kako ova mlada matematičarka kaže u razgovoru za "Nezavisne novine" nije se tome nadala i još sabira utiske.

"Ja iskreno ne znam kako je profesor Čustović čuo za mene, jer ja nisam aktivna na društvenim mrežama. Fakultet ima profil na Linkedinu i oni često objavljuju postignuća i ostvarene projekte, kao i nove doktore, pa su tako objavili i vijest o meni, da sam 11. jula odbranila doktorsku disertaciju. Vjerovatno je to neko od konekcija profesora Čustovića podijelio, nakon čega se on meni javio i ja sam mu ispričala mali dio svog života. Njega je to fasciniralo, posebno priča o kovidu, i on je mene pitao da li može to da objavi. Ja sam pristala, ne očekujući da će to odjeknuti. Naravno, ne smeta mi, ali sam se iznenadila", priča mlada matematičarka.

Ističe da priču o porodu i borbi za život ne bi pominjala iako je i to uticalo na njenu karijeru. Kako je objasnila, ta činjenica je bitna jer je njen doktorat trajao oko šest i po godina, a može da se završi za četiri godine.

"Doktorske studije matematike sam upisala 2017. godine, prije četiri godine rodila sam djevojčicu, a 14 mjeseci kasnije i dječaka, a zbog komplikacija u trudnoći prouzrokovanih kovidom iz Banjaluke sam otišla u Ljubljanu. Tamo sam porođena carskim rezom, nakon čega sam 10 dana stavljena u vještačku komu. Probudila sam se potpuno bespokretna, bez glasa, sa trombozom vene. Bila je to teška situacija, bebi je trebala pomoć, meni je trebala pomoć, i tada smo se vratili iz Slovenije, gdje sam bila zaposlena na fakultetu. Trebao mi je neko da mi pomogne oko bebe, imala sam već malo dijete, a ovdje imamo prijatelje i rodbinu. Ja sam sada zdrava žena, a djeci mnogo znači što rastu u svom dvorištu, na travi, sa svojim ljudima, pričaju svoj jezik, upoznaju svoje običaje. Poslije su mi se nudile i neke fine pozicije u Sloveniji, na koje sam ja rekla 'ne'. Nadam se da se neću kajati zbog toga. Naučila sam životnu lekciju, porodica je bitan faktor i želim da obezbijedim zdravo okruženje za svoju djecu u svojoj državi", objašnjava Nevena.

S ponosom ističe da je ona dijete sa sela, kao i to da je imala sreću što joj je nastavnik matematike bio Siniša Vujičić, koji je prepoznao njen talenat i potencijal za matematiku, i koji joj je bio prvi okidač ka njenom putu nauke.

"Sjećam se da mi je u sedmom razredu dao zbirku 'Stazama šampiona' i napisao posvetu da ću i ja biti njegov šampion. I stvarno, zajedno smo se spremali za takmičenja, a rezultati su bili odlični. Završila sam Gimnaziju u Gradišci, bila učenik generacije, nakon čega sam upisala PMF u Banjaluci. Dobila sam jedan sjajan savjet koji je glasio da tražim prostor za svoje znanje, i baš se u tom trenutku pojavila ponuda za studije matematike u Kopru, pa sam podigla dokumente sa PMF-a, gdje sam primljena kao prva na spisku, i otišla u Sloveniju. Tamo je bio i drugi jezik, predavanja su bila na engleskom, a moj engleski na nivou srednje škole. Nije bilo lako, imala sam ispred sebe knjige na engleskom, slovenačkom, prevodila na srpski, ali na sve se čovjek navikne. Tokom doktorskih studija objavila sam 15 naučnih radova, od toga sedam u prestižnim časopisima i osam na cijenjenim matematičkim konferencijama sa povratnim recenzijama, a bila sam i stipendista Fonda 'Milan Jelić'", prisjeća se Nevena.

Ističe da se želi profesionalno ostvariti u svojoj zemlji, a aktivno se bavi teorijom grafova i algoritmima, optimizacijom i zahtjevnostima istih.

"Nakon objave profesora Čustovića javile su mi se mnoge kompanije iz IT sektora, a voljela bih da se okušam i u industriji. Nemam baš tačan pregled koliko su kod nas primjenjivi algoritmi koje smo razvili u toku mog doktorata, međutim ja imam jako široko znanje i mogu ga brzo adaptirati na mnoge druge oblasti, mašinsko učenje, vještačku inteligenciju i vjerujem da će se naći neko i neka opcija i za moje zaposlenje. Vjerujem da će biti prilika gdje bih se i ja mogla razvijati, a naravno i dati doprinos tome ko mi da priliku za zaposlenje", zaključila je Nevena.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.