Nevjerovatan uspjeh: Sakupljena 41 hiljada iskorištenih limenki nektar piva

BANJALUKA - “Nektar OK fest”, muzički festival koji se održava u okviru nacionalnog parka Sutjeska, osim odličnog provoda donosi i sjajne rezultate kada je riječ o reciklaži i zaštiti životne sredine. U saradnju sa projektom “Svaka limenka se računa” sakupljeno je više od 41 hiljade komada iskorištenih aluminijumskih limenki za piće, tokom 4 dana trajanja manifestacije, koje su nakon toga poslane na reciklažu.

“Čaroban ambijent u okviru koga se održava manifestacija je dodatna inspiracija za sve posetioce da se ponašaju odgovorno, a za nas, iz projekta Svaka limenka se računa, pravo mesto da damo naš doprinos reciklaži i zaštiti životne sredine” kazao je Nemanja Marjanović, ispred projekta Svaka limenka se računa i dodao: “aluminijumska limenka može da se reciklira neograničen broj puta sa minimalnim gubicima i iz tog razloga smo, u saradnji sa kompanijom Ball Corporation, organizatorima festivala i Banjalučkom pivarom, sproveli akciju sakupljanja iskorištene aluminijumske ambalaže, kako ona ne bi završila u prirodi kao otpad, već kako bi se dalje koristila i tretirala kao resurs.”

U okviru “Nektar OK fest-a”organizovano je više različitih aktivnosti u cilju promocije reciklaže uz podršku projekta “Svaka limenka se računa”. Prisutni su mogli da odlože, iskorištenu aluminijumsku ambalažu, u rančeve promoterki ili kante koje su bile postavljene na više različitih punktova, a najodgovorniji posjetioci su nagrađivani uz pomoć flex smart sistema koji su korišteni na licu mjesta. Kako bi se publika animirala postavljena je Pixelata, svojevrsno slikarsko platno napravljeno od limenki, koje su oslikali street umjetnici. Takođe tu je bila zabavna društvena igra XOXO koja se pokretala ubacivanjem limenke i koja je motivisala prisutne da recikliraju.

“U želji da doživljaj sjajne zabave koju pruža “Nektar OK Fest” upotpunimo osmislili smo i pokrenuli ove zabavne ekološke akcije, a sve u cilju da podstaknemo posjetioce i pivopije da se pobrinu za očuvanje prirodnog ambijenta u kojem se Festival održava. Aluminijumska limenka “Nektar-a” je bila glavna ambalaža na “Nektar OK Fest-u”, upravo iz želje da podstaknemo reciklažu, a sam podatak od preko 40 hiljada prikupljenih limenki “Nektar” piva pokazuje nam da su pivopije odlično prihvatile našu akciju. Pored brojnih aktivnosti po pitanju reciklaže tu je bio i, nezaobilazan, “Nektar pub” gdje su najodgovornijim posjetiocima svakog dana uručivani pokloni. Posjetioci “Nektar OK fest-a” ove godine su imali priliku probati i “Nektar bez filtera”, kao i da uživaju na “Nektar stage-u”, koji je ove godine premijerno otvoren”, izjavila je Andrea Lizdek, Marketing menadžer Banjalučke pivare.

Fantastičan repertoar okupio je preko 35000 ljudi iz svih država regiona. Brojni izvođači, domaće i svjetske muzičke scene, zabavljali su publiku tokom jednog predfestivalskog i tri festivalska dana. Dža ili Bu, Bojana Vunturišević, Thievery Corporation, The Toy Dolls, Sunshine, Letu Štuke, , Nipplepeople, Bijesovi, Who See, Atheist Rap, Bad Copy, Neno Belan & Fiumens, Parni Valjak, Vojko V, Ritam Nereda, samo su neki od izvođača i bendova koje je publika imala priliku da sluša.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.