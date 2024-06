Nevrijeme u Modriči iza sebe ostavilo milionsku štetu

MODRIČA - Olujno nevrijeme praćeno ledom koje je juče pogodilo Modriču ostavilo je iza sebe ogromnu štetu koja se, kako za "Nezavisne novine" ističe gradonačelnik ove lokalne zajednice Jovica Radulović, broji u stotinama hiljada maraka, ako ne i u milionima.

Radulović kaže da je jako teško u ovom trenutku sagledati koliko su posljedice velike, ali ono što je sigurno jeste da je oko 70 odsto teritorije opštine poharano, zbog čega je proglašena i vanredna situacija na području Modriče.

"Najveći problem je pričinjavao grad. Bio je otprilike veličine oraha i polupao je ogroman broj vozila. Stambeni, individualni i kolektivni objekti su stradali u smislu da je crijep na njima stradao, da je razbijan kao da je čekićem lupano po njemu. Tu je došlo do prokišnjavanja objekata", ističe on za "Nezavisne novine".

Dodaje da su zahvaljujući Vatrogasno-spasilačkoj brigadi i Civilnoj zaštiti uspjeli spriječiti da velika količina padavina, koju kanalizacija nije mogla odmah da primi, uđe u objekte koji se nalaze u nižem dijelu grada.

Najveća šteta je pričinjena na poljoprivrednim usjevima, kako ratarske, tako i voćarske proizvodnje.

"Šteta je vjerovatno u stotinama hiljada, a možda su nastupile i milionske štete. Biće to, vjerujte mi, teško sagledati. Mi smo jutros održali vanrednu sjednicu Štaba za vanredne situacije čiji sam ja komandant i proglasili vanredno stanje za područje opštine Modriča, kako bismo mogli da damo ovlaštenje Štabu da radi hitne mjere koje su prijeko potrebne, a to je da saniramo štetu", rekao je on i dodao da su formirane komisije za popis štete.

Nakon što sačine izvještaj o šteti dostaviće ga resornom ministarstvu, a nadaju se i pomoći Vlade Srpske.

"Pozvaćemo i predsjednika institucionalno da podrži naše ljude, odnosno naš poljoprivredni kraj, da se ta šteta zajednički sanira. Ići ćemo i ka institucijama vlasti, zajedničkim institucijama BiH, tako da očekujemo pomoć i odgovor", navodi Radulović, a posebno zahvaljuje Republičkoj upravi civilne zaštite koja se odmah ponudila na raspolaganje.

Dodao je da će i opština pomoći poljoprivrednim proizvođačima shodno svojim mogućnostima, kao i ostalim građanima kojima je pričinjena šteta.

Inače, građani Modriče štetu nastalu usljed nevremena mogu prijaviti od sutra pa sve do 12. juna, uključujući i dane vikenda i to u periodu od osam do 18 časova u holu ispred Kino-sale Srpskog kulturnog centra.

O posljedicama nevremena i planu podrške danas su razgovarali i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, i Savo Minić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske.

"Potrebno je sagledati stanje, izvršiti procjenu štete, napraviti poseban plan podrške i pomoći ljudima u opštinama koje je zadesila elementarna nepogoda", naveo je Dodik.

