Nezaposleni u dugim redovima ispred šaltera zbog osiguranja

BANJALUKA - U poslovnici Fonda zdravstvenog osiguranja (FZO) RS u Banjaluci juče, ali i danima ranije vladala je velika gužva jer su nezaposleni građani masovno pohrlili zbog ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje, a dešava se i da mnogi nisu upoznati s tim šta im treba od dokumentacije, pa se dodatno stvaraju redovi na šalterima kako bi tražili informaciju.

Te podatke oni mogu dobiti i na pultu za informacije na ulazu, ali ipak mnogi se guraju ispred šaltera. Takođe, kako navode iz Fonda, zaštitnici prava daju informacije osiguranicima, a brojevi telefona s imenima i prezimenima zaštitnika prava jasno su naznačeni i na internet stranici FZO-a.

Podsjećamo, izmjenom Zakona o zdravstvenom osiguranju nezaposlenost više nije osnov za prijavu na zdravstveno osiguranje, te građani koji su preko Zavoda za zapošljavanje ostvarivali pravo na zdravstveno osiguranje, umjesto u Zavod, sada dolaze direktno u FZO RS radi mogućnosti prijave na zdravstveno osiguranje.

Dušana Marić, koju smo zatekli kako čeka u redu, kaže da se potrebno naoružati strpljenjem da se što prije riješi pitanje osiguranja, te navodi da je ona prvo na informacijama pitala šta joj treba pa se tek onda uputila na šalter.

"Danima vlada velika gužva, ali mnogi ljudi nemaju razumijevanja i uopšte se ne raspitaju šta je potrebno, nego samo stanu u red i čekaju. Onda kad dođu na šalter budu vraćeni jer zavisno od kategorije kojoj pripadaju potrebno je ispuniti prijavu, pa tek onda se uputiti na šalter", kazala je ona.

Iako je kraj februara naglašavan kao krajnji rok za prijavu u evidenciju Fonda, ipak to ne znači kraj procesa i gubitak prava za one koji to još nisu učinili, te iz Fonda apeluju da niko ne treba da strahuje da će ostati bez osiguranja.

"Svi građani koji nisu uspjeli da se do kraja februara prijave za zdravstveno osiguranje mogu to uraditi i nakon tog perioda, odnosno mogu da dođu u nadležnu poslovnicu Fonda, te da se prijave. Radi se o procesu koji u kontinuitetu traje, što znači da će FZO RS građane koji donesu potrebnu dokumentaciju uredno prijavljivati na zdravstveno osiguranje", kazala je za "Nezavisne" Darija Filipović Ostojić, portparol FZO RS.

Prema njenim riječima, na ulazu u Filijalu Fonda u Banjaluci nalazi se i obavještenje da borci, ratni vojni invalidi i svi ostali ne treba da dolaze u Fond, jer ih Ministarstvo rada i invalidsko-boračke zaštite RS prijavljuje na zdravstveno osiguranje, a o tome je i nadležno ministarstvo obavijestilo javnost.

"U šalter-sali u Banjaluci odvojeni su šalteri za normalne ovjere koje se ne tiču nezaposlenih, mada naši radnici ne vraćaju one koji žele da se prijave na zdravstveno osiguranje kad dođu i na taj šalter", kazala je Filipović Ostojićeva.

Miodrag Štrkić iz Banjaluke, koga smo juče zatekli u redu, ističe da je došao da vidi na koji način ima pravo da ostvari zdravstveno osiguranje.

"Došao sam danas da vidim šta će mi reći službenice na šalteru, pa ću u skladu s tim ići da prikupljam potrebnu dokumentaciju", kazao je on.

Među građanima koji su čekali u dugim redovima bilo je i onih osiguranika koji su došli da ovjere svoje zdravstvene knjižice budući da je početak mjeseca.

"Nije mi jasno kako se stvorila ovolika gužva pa se dugo čeka na ovjeru knjižice", kazala je Tanja Laketić.

Podsjećamo da je Fond preuzeo na sebe obavezu prijave više od 200.000 građana koji su po osnovu nezaposlenosti bili prijavljeni na zdravstveno osiguranje. Međutim, za razliku od ranije, kada su građani morali da odlaze prvo u Zavod za zapošljavanje s određenom dokumentacijom, pa u Fond da ovjere zdravstvenu knjižicu, sada je proces prijave na zdravstveno osiguranje na jednom mjestu.

Ko ima prednost

Novih 17 osnova za ostvarivanje zdravstvenog osiguranja daju prednost djeci mlađoj od 15 godina, srednjoškolcima i redovnim studentima, trudnicama i oboljelim od teških bolesti. Osiguranici koji nemaju prihode veće od najniže plate u RS treba to da dokažu potvrdom Poreske uprave.