Nezaposlenost gorući problem mladih u BiH

BANJALUKA, PRNJAVOR - Međunarodni dan mladih obilježava se svake godine 12. avgusta s ciljem skretanja pažnje na pitanja mladih i ukazivanje na njihov značaj u društvu.

Snježana Blagojević, koordinator u udruženju "Zdravo da ste", kaže za "Nezavisne novine" da uvijek postoji potreba i prostor za veće učešće mladih u društvu, a upravo je i to bila jedna od ideja Omladinskog festivala "Kreativni avgust".

"Bio je lijep odziv različitih ciljnih grupa na ovogodišnjem 'Kreativnom avgustu', između ostalih i mladih. Iako je trenutno ljetni raspust i mnogi nisu u Banjaluci, svi oni koji su nam se pridružili pokazali su da su mladi aktivni i žele više da se uključe u aktivnosti koje imaju crtu društvene angažovanosti. Mi ćemo kraj ovog festivala baš i obilježiti 12. avgusta, na Međunarodni dan mladih. Realizacijom planiranih aktivnosti željeli smo da podstaknemo volonterizam i aktivno učešće, socijalizaciju i razvoj osjetljivih grupa djece i mladih", kazala je Blagojevićeva.

Ističe da su kroz radionice, druženja i panele radili na tome da mlade informišu o tome gdje mogu da volontiraju, kako da se uključe i budu više angažovani, ali i da sa ostalima podijele svoja dosadašnja iskustva.

"Većina mladih kao problem prepoznaje nezaposlenost. O problemima mladih treba češće da se govori, svaki dan treba da razmišljamo o mladima i da iskoristimo sve moguće mehanizme da im stvorimo uslove za normalan razvoj. Mladi moraju biti u prilici da prepoznaju da društvo brine o njima, pa će i oni biti motivisani da uzvrate istom mjerom. Ako ih pustimo 'niz vodu', većina će poželjeti da ode, što je nama postala svakodnevica, jer sve više mladih bolje uslove za život vidi van zemlje", kazala je Blagojevićeva.

Da se definitivno treba više raditi na animiranju mladih i promociji NVO sektora, kazala je za "Nezavisne novine" Dajana Bašić, predsjednica Omladinskog centra Prnjavor.

"Nekada mlade osobe same sebe stave u sjenu, a nekada, nažalost, to uradi društvo, ali smo tu da to mijenjamo. Bitno je da 12. avgusta pričamo o mladima, našim potrebama, ali i da se slušamo. Uvijek zagovaram da to nije tema samo za 12. avgust, već i za ostalih 364 dana u godini", kaže Bašićeva.

Kao najveći izazov i problem mladih u BiH izdvaja neadekvatno obrazovanje, nedostatak prilika za zapošljavanje, ali i nedostatak podrške i osjećaja bitnosti mladih.

"Vrijeme je da sprovedemo reformu obrazovnog sistema i da stvorimo sistem koji odgovara potrebama današnjeg vremena. U ovoj državi postoji mnogo mladih ljudi koji žele da rade, stvaraju i prevazilaze prepreke. Nikada nećemo stvoriti potpunu aktivnost, niti mladih, niti zrelog stanovništva, uvijek će postojati neko ko ne želi, ali prebacimo fokus sa njih. Mladi mogu sada biti aktivni kreatori društva i pokretači", smatra Bašićeva.

Kao pozitivan primjer brige o mladima navodi dogovor o zapošljavanju mladih između Omladinskog centra Prnjavor, Gradske uprave Prnjavor i lokalnih privrednika.

"Sistemski smo uvezali privrednike i mlade ljude uz pomoć Gradske uprave Prnjavora i tako zaposlili 20 mladih. Mislim da bi bilo odlično da slične inicijative imamo i u drugim zajednicama, pogotovo u periodu raspusta, kada mladi imaju slobodnog vremena, što može biti odlična prilika za sticanje prvog radnog iskustva, zarade, ali i novog znanja", kaže Bašićeva.