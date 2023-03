"Nezavisne" saznaju: Poskupjela registracija vozila u Srpskoj

BANJALUKA - Registracija vozila u Republici Srpskoj je poskupjela jer je došlo do rasta cijena osiguranja od autoodgovornosti, potvrdio je za "Nezavisne novine" Bojan Popović, predsjednik Skupštine Udruženja osiguravajućih društava RS.

On je objasnio da je došlo do poskupljenja obaveznog osiguranja za 18 odsto, a da osiguranje u sklopu registracije motornog vozila iznosi ukupno 30 do 40 odsto.

"Ostalo su poreske obaveze, davanja za Auto-moto savez i ostalo. Mi smo ispred udruženja tražili povećanje cijena osiguranja od autoodgovornosti zato što je došlo do problema pri isplati šteta. Bojimo se da sa ovim sredstvima koje trenutno imamo za autoodgovornost nećemo u budućnoviše od 30 odsto u odnosu na 2021. godinu. To je sve vezano za povećanje cijene rada majstora, rezervnih dijelova, a i voze se skuplji automobili", pojasnio je Popović.

Dodaje da registracija neće puno poskupjeti i da će to biti nekih 7,8 odsto.

"Ponavljam, osiguranje čini 30 do 40 odsto od ukupnih sredstava koja se izdvajaju za registraciju vozila", rekao je Popović. Inače, Odluka o izmjenama odluke o zajedničkoj tarifi premija i cjenovniku za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila u Republici Srpskoj je objavljena u Službenom glasniku RS u srijedu, te je povećanje cijena osiguranja od autoodgovornosti od 18 odsto već stupila na snagu.