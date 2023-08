Ni nakon pet godina ne znaju se nalogodavci napada na novinara Vladimira Kovačevića

BANJALUKA – Prošlo je tačno pet godina od kada je Vladimir Kovačević, tada novinar BN televizije i portala Gerila, napadnut ispred svog stana u banjalučkom naselju Obilićevo dok se vraćao sa posla.

Tog 26. avgusta 2018. godine dva maskirana muškarca mučki su napala Kovačevića koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede, a tužilaštvo je ovaj slučaj okarakterisalo kao pokušaj ubistva.

Napadači na Kovačevića su uhapšeni, odslužili su svoje zatvorske kazne, ali ono što baca potpunu sjenu na ovaj slučaj je činjenica da se do danas ne zna ko je nalogodavac/vci.

"Osjećam potrebu da ukažem da ni nakon pet godina Okružno javno tužilaštvo (OJT) u Banjaluci nije učinilo maltene ništa da nam otkrije imena nalogodavaca napada. Znamo svi priču da su napadači na mene ubrzo uhapšeni, da su osuđeni, da su odležali svoje zatvorske kazne. Čini mi se da se upravo tom pričom zadovoljava OJT, ali čini mi se i kompletna javnost, ili bar većina javnosti u Republici Srpskoj", rekao je Kovačević na pres-konferenciji koju je simbolično održao upravo ispred banjalučkog Okružnog tužilaštva.

Kovačević kaže da je još prilikom izlaska iz bolnice policiji jasno rekao na koga sumnja da je naručio napad na njega, ali da to očigledno nije značilo ništa.

"Niko nije prstom mrdnuo da nam otkrije ko su nalogodavci napada. Ako pitate tužilaštvo, a ja sam ih pitao u nekoliko navrata, oni će reći da su učinili sve da otkriju imena nalogodavaca. A to 'sve što je u njihovoj moći' svodi se na to da su oni pitali napadače/izvršioce da li postoji nalogodavac i da su im ovi odrično odgovorili. Dakle, oni su, kako to kažu pravnici, poklonili punu vjeru iskazima napadača, bez obzira na to što sam na prvom saslušanju ili davanju izjave nakon što sam izašao iz bolnice rekao na koga sumnjam i zbog čega. Doduše, i tada, kao i sada kažem da to ne mogu dokazati, da su to samo moje sumnje zbog nekih stvari odranije i prijetnji, međutim, oni ta lica nikada nisu pozvali makar da uzmu izjavu od njih, da na neki način opovrgnu makar te moje sumnje", kazao je Kovačević, koji na pitanje da li sada može da otkrije na koga sumnja, odgovara:

"I bez ovih izmjena Krivičnog zakonika RS, odnosno kriminalizacije klevete, kad bih rekao na koga sumnjam, mogao bih biti tužen za klevetu, jer to ne mogu dokazati. Naravno, ne radi se o nekoj sirotinji koja je gledala dnevnik pa joj je zasmetalo moje izvještavanje, pa je platila nekome da me sačeka ispred zgrade".

Kovačević je takođe podsjetio da su odmah nakon napada, u javnost izašli tadašnji ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik koji su tada tvrdili da napad nije politički motivisan.

"Po meni je bilo logično, a to misle još neki ljudi i pravnici, da je tužilaštvo trebalo pozvati i Dodika i Lukača da ih pita na osnovu čega zasnivaju te tvrdnje. Odnosno, ako znaju da napad nije politički motivisan, onda možda znaju na osnovu čega je motivisan. Ni njih dvojica nisu uopšte pozvani da daju izjavu, tako da sam ja apsolutno nezadovoljan načinom na koji ne tužilaštvo radilo, tj. nije radilo da otkrije nalogodavce", ističe Kovačević, koji tvrdi da je ubijeđen da nikada nije postojala ozbiljna namjera da slučaj bude ispitan do kraja.

"Pazite, imate situaciju, hvala Bogu nisu isti slučajevi, ali u pitanju je ubistvo Slaviše Krunića. Tu se sudi ljudima koji su izvršili ubistvo, a niko ne postavlja pitanje ko su nalogodavci. Jasno je meni da ne mogu očekivati da se otkrije nalogodavac u mom slučaju, kada ne može u potpunosti biti rasvijetljeno ubistvo čovjeka koji je imao armiju iza sebe. Ali i dalje mogu da govorim da nisam zadovoljan kako je tužilaštvo radilo i kako radi, da upirem prstom da ne postoji interes za to", dodao je Kovačević.

Poručuje i da nema problem sa ljudima koji su pokušali da ga ubiju.

"Oni su osuđeni, odslužili su svoje kazne. Oni su kažnjeni primjereno. Mislim da kad razdvojimo priče, tu je napravljen dobar posao, pa čak i policije, jer ljudi koji su radili na tom slučaju i koje lično poznajem, jesu se potrudili, iako je to bio sticaj okolnosti jer se jedan od napadača pogriješio, pa se vratio, pa su ga komšije vidjele u koji kombi je ušao. To je pomoglo policiji. Zato mislim da su kazne koje su oni dobili dobra poruka za neke puke izvršioce napada na novinare, da mogu očekivati visoke zatvorske kazne. Ali opet kažem, poruka za one koji naruče to, jeste da to mogu učiniti, odgovaraće za vas neko drugi, možete platiti ali nećete odgovarati", naveo je Kovačević, koji je dodao i da je imao priliku da se sretne sa svojim napadačima.

Isto tako, on kaže da ne postoji bojazan u tim slučajevima.

"Nemam neki strah, već samo nelagodu. Ali ne mislim da je to neki moj ekskluzivitet, svi mi to nosimo zbog posla koji radimo, ne zbog toga što radimo nečasan posao, već zbog toga kako se taj posao od strane ljudi koji upravljaju životom u Republici Srpskoj prezentuje", zaključio je Kovačević.

Podsjetimo, za pokušaj ubistva Vladimira Kovačeviča, uhapšeni su Marko Čolić, koji je osuđen na pet godina zatvora i Nedeljko Dukić, osuđen na četiri godine.

Oni su 26. avgusta sačekali Kovačevića u zasjedi ispred zgrade u kojoj živi i napali ga metalnim palicama, nanijevši mu više teških povreda glave.

Napadači su uhapšeni jer je na mjestu napada pronađena metalna palica koja je pripadala Čoliću, a po koju je došao sutradan po napadu, kada su ga i vidjeli stanari, kao i registrarske tablice kombija u koji je ušao.

Suđenja Čoliću i Dukiću vođena su odvojeno jer je Dukić jedno vrijeme bio u bjekstvu. On je nakon predaje priznao krivično djelo.