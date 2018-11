Nihad Ljubijankić iz Cazina vratio novčanik i ponudio novac za liječenje

CAZIN - Nihad Ljubijankić, ratni vojni invalid iz Cazina, pronašao je u srijedu novčanik s ličnim dokumentima i većom količinom novca, te ga je danas vratio vlasniku.

Za "Nezavisne" kaže kako je novčanik našao na parkingu ispred jednog trgovačkog centra i da ni u jednom trenutku nije pomislio da prisvoji novac koji se nalazio u njemu.

"U novčaniku su se nalazile bankovne kartice i lična karta na ime Zehida Pjanić i ja sam se odmah obratilo lokalnom portalu s informacijom da sam pronašao novčanik i dao svoj broj telefona. Također, sve to sam objavio i na svom Facebook profilu", kaže Ljubijankić.

Dodaje kako je u međuvremenu primio nekoliko telefonskih poziva od ljudi koji su tvrdili kako je novčanik njihov.

Naposlijetku, kontaktirao ga je Vahid Pjanić, koji je rekao kako novčanik pripada njegovoj sestri, koja je tog dana otišla na liječenje u Kantonalnu bolnicu u Bihaću.

"Našao sam se s njim i on mi je pružio čvrste dokaze da novčanik pripada njegovoj sestri, s kojom sam kontaktirao telefonom. Ona mi je objasnila kako je izgubila novčanik i da je novac namijenjen njenom liječenju. Sjeli smo u jednu kafanu, ja sam mu izbrojao pare i on se uvjerio kako ništa ne nedostaje", kaže Ljubijankić. Dodaje kako je Zahidinom bratu i sam ponudio 200 maraka za njeno liječenje, ali on to nije prihvatio.

"Nudio mi je novčanu nagradu, ali ja sam odbio jer je tim ljudima svaka marka dobrodošla. Ovo nije prvi put da sam našao novčanik i vratio ga vlasniku, nešto slično se dogodilo prije petnaestak godina. Nikada ne bih prisvojio nešto što nije moje, jer ono što je oteto, to je i prokleto", kaže ovaj pošteni nalazač.

Ljubijankić kaže kako je nezaposlen i da živi od 350 maraka invalidnine, dodajući kako ima suprugu i dvoje maloljetne djece koju školuje.