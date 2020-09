Nikakav dokument nema 68% migranata

BANJALUKA, NOVI GRAD - Trenutno jedan od većih bezbjednosnih izazova u Srpskoj i BiH je aktuelna migrantska kriza, a od ukupnog broja migranata evidentiranih lani u RS, 68 odsto ih sa sobom nije imalo nikakvu dokumentaciju.

Navedeno je to u Izvještaju o radu MUP-a Srpske za 2019. godinu, koji je juče usvojen u Narodnoj skupštini RS i u kojem se dodaje da je porijeklo takvim migrantima u najvećem slučaju evidentirano na osnovu njihovih izjava.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač naglasio je da policija Srpske mnogo radi na bezbjednosti i dodao da su migranti na teritoriji Srpske u prošloj godini počinili 16 krivičnih djela.

"Riječ je o krivičnim djelima, ali i o prekršajima, gdje su migranti ukrali i neke predmete poput odjeće, bicikla i drugih stvari. Bilo je i ozbiljnijih pojedinačnih krivičnih djela kao što je jedno ubistvo migranta, koje je rasvijetljeno", rekao je Lukač te dodao da se ovaj broj krivičnih djela migranata u Federaciji BiH desi u periodu od 10 dana u odnosu na Republiku Srpsku za godinu dana.

U izvještaju se navodi da su prošle godine pripadnici MUP-a Srpske pronašli i evidentirali ukupno 4.903 migranta, koji su ilegalno prešli granicu BiH.

"Ministarstvo je u 2019. godini, prema izjavama pronađenih migranata, evidentiralo 30 država iz kojih oni dolaze, iako za određeni broj migranata, njih tri odsto, nije utvrđeno porijeklo. Od ukupnog broja pronađenih i kontrolisanih migranata - 27,4 odsto je iz Pakistana, 17,2 odsto iz Iraka, 12,7 odsto iz Sirije, 8,1 odsto iz Avganistana i drugih država", navodi se u izvještaju.

Prema polu migranata evidentiranih lani u Srpskoj, blizu 95 odsto su muškarci. Nešto više od devet procenata su maloljetnici.

Prema podacima MUP-a Srpske, migranti su u prošloj godini izvršili 16 imovinskih krivičnih djela, uključujući jedno razbojništvo, dvije teške krađe, pet krađa itd.

"Izvršeno je jedno ubistvo, gdje je žrtva bio migrant iz Maroka, za koje je PU Trebinje podnijela OJT Trebinje izvještaj protiv jednog lica s područja Bileće", navode iz MUP-a Srpske.

Podsjetimo, M.Č. (49) iz Bileće priznao je ubistvo migranta u selu Todorići, a koje se desilo u oktobru prošle godine. Migrant je sahranjen kao nepoznata osoba, a kasnije je identifikovan kao Marokanac (20).

Problem što migranti kod sebe često nemaju dokumenta zabilježen je i kada je jedan od njih, prije nekoliko mjeseci, u mjestu Klašnice, kod Laktaša, pucao na policajku, a kada je uhapšen - dao je lažne podatke o sebi.

"Ta osoba je nakon hapšenja policajcima MUP-a RS navela da je državljanin Palestine H.H. Služba za poslove sa strancima je operativnim radom i provjerama utvrdila da se radi o G.A., državljanu Alžira, o čemu su prikupljeni relevantni dokazi te upoređeni biometrijski podaci koje Služba u postupku registracije prikuplja od migranata", naveli su tada iz Službe za poslove sa strancima BiH.

Na problem ukazuje i Dušanka Majkić, zamjenica predsjedavajućeg Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH, koja ocjenjuje da su se institucije BiH, od 2015. godine, krajnje neodgovorno ponašale kada je u pitanju rješavanje migrantske krize.

Prvo, dodaje, taj problem nije prepoznat, a kada je došlo do toga da se on teško može riješiti, desio se pokušaj da se migranti ravnomjerno rasporede po entitetima, iako je Srpska u startu rekla da za to nema kapacitete.

Prema riječima Majkićeve, u slučaju da ne postoji dobra volja MUP-a Srpske da pomogne Graničnoj policiji BiH na ključnim mjestima odakle se registruje ulazak migranata, stanje bi bilo još gore. A i te kako je, ocjenjuje, alarmantno u USK.

"Stanovništvo u FBiH, gdje su migrantski centri, ne može da živi normalan život. Oni moraju da zatvaraju svoje kuće rano i dobro paze da im neko od migranata ne dođe i nešto ne odnese", priča Majkićeva za "Nezavisne".

Migrantski pritisak nadomak Novog Grada bio je prisutan prije nekoliko sedmica, a po riječima opštinskog načelnika Miroslava Drljače, sada je situacija bolja. U posljednje vrijeme, kako kaže, incidenata nema.

"Imali smo problem kada su policijske snage Unsko-sanskog kantona vraćale migrante na dio uz magistralni put, u entitetsku zonu između tog kantona i RS. Tih dana imali smo između 500 i 600 migranata na prostoru koji nije predviđen za tako nešto. Sada se migranti pojavljuju sporadično i riječ je o brojkama između 20 i 30 ljudi. Međutim, ako dođe do povećanog broja migranata u danima kasne jeseni, te zime, moraćemo da vidimo na koji način da taj problem riješimo", rekao je Drljača za "Nezavisne".

Tabela

Mjesto pronalaska migranata u 2019.

18,5% PU Bijeljina

17,4% PU Prijedor

15,9% PU Banjaluka

13,7% PU Gradiška

11,9% PU Zvornik

7,8% PU Doboj

6,1% PU Trebinje

5,1% PU Foča

2,1% PU I. Sarajevo

1,5% PU Mrkonjić Grad