Nikola Morača, novinar Euroblica o saslušanju: Sve je bilo kao u filmu (FOTO/VIDEO)

​BANJALUKA - Sve je počelo noć prije, kada sam dobio informaciju od meni jako dobrih ljudi da me policija traži na njihovim adresama, rekao je Nikola Morača, novinar Euroblica, na današnjem spontanom okupljanju.

Morača je naglasio da je sve je izgledalo kao u filmu.

"Obavijestio sam urednika da me traže, pa me je onda on nakon sat vremena obavijestio i da su me tražili u redakciji. To je bilo pola devet naveče, tražili su me jer me kao nisu mogli naći tamo gdje živim", dodao je on.

On je rekao da su znali i zahvaljujući broju telefona gdje se nalazi, te je odlučio da se sam javi.

"Otišao sam kod advokata i nas dvojica smo oko 10 otišli u policiju. Otišli smo u sektor za krvne i seksualne delikte. Pitali su me razna pitanja, kako to i ide. I sve je bilo u redu do momenta kada su me pitali ko mi je izvor u tekstu. Rekli su mi da ću imati status svjedoka", rekao je Morača.

Morača je rekao da neće otkriti izvore, jer "kad bih to uradio više se ne bih bavio novinarstvom".

"Tada se totalno mijenja priča, oni ulaze i izlaze, nose neke papire. Zove me Trkulja, glavni i odgovorni urednik, ja se pokušavam javiti na telefon, a tada mi se oduzima telefon i izdaje naredba o oduzimanju telefona. Advokat i ja se hvatamo za glavu, pitamo šta se dešava, oko čega se vodi istraga. Uglavnom, osumnjičen sam za krivično djelo 337 Odavanje službene tajne", ističe on.

"Ja pitam ko je odavao, jer pratim crnu hroniku 20 godina, jer kad se slučaj proglasi službenom tajnom, onda se tu ne smije ni prići. Ne znam ko je ovo proglasio službenom tajnom. Policija navodi da može institucija, dobro, to je njihovo", dodaje Morača.

Rekao je da su mu rekli da potpiše status osumnjičenog, te ga pitali da li želi dobrovoljno dati telefon, na šta se pobunio.

"Pitao sam da li mogu ženi da javim da ću kasniti, da ona ode po dijete u vrtić, na šta su mi rekli da niko odatle neće ići u vrtić. Advokat mi je tada sugerisao, da ako se ne javi dežurni sudija, da ostavim telefon do ponedjeljka. To mi nije nikako odgovaralo. Naravno, pristajem. Ostavljam telefon, oni donose one koverte, evidence traku..", dodaje Morača.

Naglasio je da ima informaciju da su materijal odnijeli u sud, te napomenuo da su mu rekli u razgovoru da "novinarima treba stati u kraj".

"Još bih rekao da se sve vrijeme vrte ti detalji. Oni su saslušali urednike, oni isto imaju status osumnjičenog. Saslušali su novinare. Nekako su spakovali 5-6 tekstova u jedan, eto kao mi smo otkrili identitet žrtve. Identitet u mom tekstu nije otkriven, otkriveni su detalji. Pa su me pitali šta me je povelo da pišem tekst. Odgovorio sam da me je povelo to što je osumnjičeni za teško krivično djelo pušten na slobodu. To je bila jedina vodilja u tom svemu", kaže Morača.

"Tužilaštvo je odredilo mjere zabrane u tom slučaju, a ne pritvor za osumnjičenog, pa sam htio sa provjerim da li je to neki serijski silovatelj, koji slobodno šeta Banjalukom, pa da se onda svi boje njega", kazao je Morača, pa dodao:

"Međutim, kad sam razgovarao sa izvorom, vidio sam da je to druga priča".

"Nije ovo prvi put. Kada sam ja u pitanju, ovo sa policijom traje već par godina. Jer ja jednostavno nisam u tom jedinom krugu preko kojih oni filtriraju informacije i prosleđuju javnosti. Ja imam svoj put, taj put jeste teži, ali bez izvora taj put bi bio nezamisliv. Imao sam i ranije pritisaka što se tiče izvora, da se otkrivaju izvori, ali im to nikad nije pošlo za rukom", zaključio je on.

Morača se zahvalio svim kolegama i drugim ljudima koji su se spontano okupili kako bi mu pružili podršku.