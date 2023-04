Nikola Tesla talentovane Ane Naerac iz Banjaluke sija zlatnim sjajem

BANJALUKA - Ana Naerac, učenica osmog razreda Osnovne škole "Aleksa Šantić" u Banjaluci, ljubav prema slikanju otkrila je i prije nego što je znala da piše i čita, i kako je rekla u razgovoru za "Nezavisne novine", isprobala je većinu slikarskih tehnika, od akrila, korela, tuša, ugljena, ali najviše voli grafit i grafitne olovke.

Na nedavno održanom 25. Međunarodnom sajmu ideja, inovacija i stvaralaštva "Inost mladih 2023" osvojila je zlatnu plaketu za odlične likovne radove, a zlato i srca članova žirija osvojila je portretom Nikole Tesle.

"Najviše volim da radim portrete i imam najveću inspiraciju kada crtam ljude, jer pokušavam da dio duše prenesem na crtež, posebno kada crtam oči, jer ne kažu bez razloga da su oči ogledalo duše. Teslin portret sam crtala oko četiri-pet sati, radila sam manji format i to mi je uzelo više vremena", objašnjava Ana i dodaje da su joj uzori i inspiracija mnogi umjetnici, ali posebno voli Direrove portrete.

Ova talentovana djevojčica crta svaki dan, bar dva sata dnevno, a njene subote su rezervisane za druženje i učenje slikarskih tehnika u školi crtanja i slikanja "Studio Željka Paić", koju pohađa od osme godine.

"Pripadam najmlađoj grupi u školi crtanja, ima nas najčešće osam, i naši časovi su uvijek ispunjeni smijehom, zabavom i prepričavanjem novih događaja. Kroz priču, zabavu i crtanje, dva sata prolete za čas. Subote su mi najdraže, ali svaki dan nađem vremena da crtam, sve zavisi od obaveza u školi. Iskreno, da mi matematika ne uzima toliko vremena, više bih i crtala", objašnjava Ana i kroz osmijeh dodaje da škola ne ispašta zbog ljubavi prema umjetnosti.

Talenat i ljubav prema umjetnosti Ana nije naslijedila od nekog člana porodice, ali, kako kaže, najveću podršku da slijedi umjetnički put i svaki dan unapređuje slikanje pruža joj majka Aleksandra, kao i sestre Vedrana i Valentina.

"Moji prvi portreti upravo su bili članova moje porodice, a sada crtam sportiste, naučnike, istorijske ličnosti, nastavnike, drugare i drugarice iz razreda. Kada mi dođe taj trenutak inpiracije, obično sve ostale obaveze pauziram i prenesem na papir to što sam zamislila. Skoro svaki dan mi se neko javi i zamoli me da nešto nacrtam. Imala sam puno narudžbi za portrete na Dan žena, a jave mi se poznanici i prijatelji kada trebaju rođendanske poklone. Soba mi je prepuna radova, a imam ih još dosta koji su u procesu nastanka i čekaju da budu završeni. Neko mi za crteže i plati, neko pokloni čokoladu ili neku sitnicu, što meni nije bitno. Ja crtam iz ljubavi i jako me obraduje kada se nekome svidi moj rad, ali ko zna, možda ću u budućnosti moći zarađivati od svoje umjetnosti", ispričala je Ana i dodala da je veliki ljubitelj košarke i svim srcem navija za KK Borac.

"Nacrtala sam mnoge košarkaše Borca, kojima sam prije početka utakmica poklanjala svoje radove, a prošle godine sam od njih u znak zahvalnosti dobila i dres. Jedan moj crtež završio je i kod Novaka Đokovića, koga, nažalost, nisam imala priliku da upoznam, ali nadam se da hoću jednog dana. Moja majka je njegovom timu na Srpska openu uručila portret Novaka, koji sam nacrtala prije četiri mjeseca, što mi je zaista drago i nadam se da mu se svidio", kaže Ana.

Iako je još u osnovnoj školi, ova mlada i talentovana djevojčica ima zacrtan plan za budućnost.

"Planiram upisati jezičku gimnaziju, a nakon toga Akademiju umjetnosti, slikarski smjer, u Banjaluci. Mada, voljela bih uporedo studirati i arhitekturu, ali vidjećemo šta će biti, to su zasad samo planovi", objašnjava Ana i napominje da je jako zahvalna direktorki škole Svjetlani Radusin, koja joj je, od trenutka kada su se upoznale, velika podrška i uzor.

"Uskoro će u školi biti postavljena moja prva samostalna izložba, gdje će radove iz moje sobe, koje, osim moje porodice, još niko nije vidio, vidjeti učenici, nastavnici i mnogobrojni gosti, koji će posjetiti našu ustanovu za dan škole", ispričala je sa osmijehom Ana.

Svjetlana Radusin, direktorka Osnovne škole "Aleksa Šantić", kaže da je Ana njihov učenik od početka drugog polugodišta ove školske godine i da nisu ni sanjali kakvo pojačanje su dobili za likovnu sekciju.

"Naša Ana je i pored vannastavnih aktivnosti odlična učenica i lako pronađe poveznice između nastavnih predmeta i umjetnosti. Potrudićemo se da za dan škole, koji se obilježava 26. maja, izložimo što više njenih radova, jer ona do sada nije imala javnu prezentaciju, osim na društvenim mrežama. Sve je krenulo sa portretom Nikole Tesle, koji je na 'Inostu' osvojio zlatnu plaketu, ali i srca svih nas u školi. Ana je jako skromno, vaspitano i plemenito dijete, i ja vjerujem da je pred njom velika umjetnička karijera. Uskoro će pored uramljenog portreta Tesle biti i portret Novaka Đokovića, jer oni i dijele jednu vrstu sličnosti, pa bi bio red da budu jedan kraj drugog i naravno naš Aleksa Šantić. U svakom slučaju, velikani su u svojim poljima i krasiće zidove naše škole", kazala je direktorka Radusin.