Nikšić: Za poplavljene 500.000 maraka

SARAJEVO - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je odobrila 500.000 KM iz tekuće rezerve za područja Unsko-sanskog kantona pogođena poplavama, rekao je premijer FBiH Nermin Nikšić.

Kako je rekao, imaju intenzivnu komunikaciju sa kantonalnim i lokalnim upravama.

"Već dva dana putem FUCZ pratimo stanje, imamo intenzivnu komunikaciju sa kantonalnim i lokalnim upravama, stavili su sve svoje resurse na raspolaganje i bili spremni da intervenišu i sa ljudskim i materijalnim resursima. Nije bilo potrebe za to, iako je stanje bilo dosta komplikovano. Danas su prema informacijama koje smo dobili otišle prve pumpe za ispumpavanje vode na područje Bosanske Krupe”, kazao je Nikšić za N1.

Kako ističe, od ovoga ne želi praviti političko pitanje niti politizirati.

"Ne želim od toga praviti nikakvo političko pitanje, politizirati kao što imamo priliku da čujemo, mi nismo ništa ponudili mi smo pomoć odobrili. Pošto su nam se obratila dva grada i dvije općine, odobrili smo danas da putem FUCZ interventno Vlada sa nekih 500.000 maraka interveniše, po 150.000 za Bihać i Bosansku Krupu, 150.000 za Sanski Most i 50.000 za Ključ. Sanski Most, Bihać i Bosanska Krupa su pogođeni više nego Ključ iako bi sa nekom gradacijom možda Bosanska Krupa bila najugroženija prema informacijama koje dobijamo s terena. U ovom trenutku smo se odlučili da to bude na ovaj način", istakao je Nikšić, dodajući da sutra planira posjetiti USK.

"Sutra imamo namjeru otići da vidimo, da se na licu mjesta uvjerimo, mada je tim ljudima veća pomoć ovo što smo danas uradili nego što ćemo sutra doći. Ali, smatram da je ljudski i pokazati taj vid solidarnosti i obići te ljude", rekao je Nikšić.

Na pitanje kako odgovara na izjave koje dolaze iz USK kako vlast sa sjedištem u Sarajevu ne brine pretjerano za Krajinu, te da nemaju potrebu dolaziti u čizmama u poplave ako nemaju namjeru pomoći, Nikšić je rekao da to nije babovina premijera USK.

"To nije babovina premijera USK pa da on određuje ko će doći ili neće doći. Mi idemo širom BiH, bili smo prije par dana u Banjaluci, naravno da ćemo doći i u USK to je dio Federacije dio BiH. To su naši građani, naši ljudi i to što neko želi od svega toga napravi politizaciju to je njegov problem. Ne tražim nikakav alibi niti se želim upuštati na taj nivo. Rekao sam već mi nismo ponudili, mi smo odobrili pomoć onima koji su se za tu pomoć obratili. Ovo je pomoć iz tekuće rezerve Vlade, da je bilo potrebe za nekim većim iznosima, mogli smo. Danas smo imenovali komandanta Štaba FUCZ i oni trebaju ovih dana da usvoje finansijski plan. Postoje sredstva na računu koja se mogu utrošiti u skladu sa finansijskim planom. S tog računa će se namjenski moći još dodatno pomoći. Uvijek postoji i ono što u svim budžetima ako nije dostatna tekuća rezerva da se napravi prenamjena, da se naprave rebalansi. Naši građani treba da osjete da Vlada stoji uz njih", kazao je Nikšić.