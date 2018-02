Nina u izolaciji nakon hemoterapije

BEOGRAD, DOBOJ - Petnaestogodišnja Nina Bližnjaković završila je prvi ciklus hemoterapija i trenutno se nalazi u izolaciji kako bi se sačuvala od virusa i bakterija, koji bi mogli da naruše njeno zdravlje.

Upravo to nas je spriječilo da je posjetimo na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta "Dr Vukan Čupić" u Beogradu, gdje se liječi od leukemije, ali nam je informacije o Nininom stanju prenio njen otac Stanko.

"Vidio sam je kroz prozor, mahala mi je, ne može se kod nje u posjetu narednih 20 dana. Lidija je (Ninina mama) mogla da izađe iz sobe, pa sam se s njom vidio i razgovarao", priča Bližnjaković.

On je boravak u Beogradu produžio jer čeka povratak ljekara sa seminara. Naime, Miloš Kuzmanović, načelnik Službe za ispitivanje i liječenje hematoloških i onkoloških bolesti, i Dragan Mićić, šef Odsjeka hematoonkologije, su na stručnim seminarima u SAD, odnosno Španiji, a nakon njihovog povratka Ninini roditelji će imati preciznije informacije o toku liječenja njihove kćerke.

"Nakon karantina slijedi ponovo šest dana terapija, a onda nakon 33 dana ljekari će nas pozvati i reći da li je terapija imala efekta, da li je potrebno da se liječenje nastavi u inostranstvu. Nama je rečeno da se pripremimo, da je 90% šansa da bude upućena u inostranstvo na liječenje", naveo je Bližnjaković.

Prikupljanje novca za Ninino liječenje i dalje traje, a brojne ustanove i organizacije su se angažovale kako bi ovoj gimnazijalki prikupili dovoljno sredstava za transplantaciju koštane srži, ukoliko to bude potrebno. Između ostalih, članice "Kola srpskih sestara", koje su organizovale prodaju kolača u dvije ovdašnje crkve, prikupile su 2000 KM, folkloraši su obezbijedili 5.000, dok su đaci Osnovne škole "Sveti Sava", koju je svojevremeno pohađala hrabra djevojčica, prikupili 8.000.

Ono što je bacilo sjenu na sve akcije je privođenje Dobojlije Aleksandra Ljuboje zbog sumnje da je prisvojio dio sredstava koja su na ulici prikupljali srednjoškolci za liječenje sugrađanke.

"Ninu je pogodila vijest da je dvoje đaka privođeno u policiju. Javno se izvinjavam njihovim roditeljima, oni su se samo našli u pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu. Sve to prijeti da uništi akciju prikupljanja sredstava jer će ljudi postati sumnjičavi", požalio se Bližnjaković.

On navodi da je do sada prikupljeno 30 procenata novca od ukupnog iznosa koji je potreban za liječenje u inostranstvu, a koje bi, prema njegovim riječima moglo da košta od 200.000 do 250.000 evra.

Dok je na liječenju, s Ninom preko društvenih mreža komuniciraju školski drugari.

"Nina je tokom dopisivanja stalno pozitivna, i dalje se šali s nama. Priča nam neka dešavanja koja su joj obilježila dan. Stvarno sam zadivljena koliko je vesela i pozitivna", priča Ivona Petrović, Ninina drugarica.

Upravo zahvaljujući gimnazijalcima vijest o njenoj borbi s opakom bolešću obišla je region, a mnogobrojni humani ljudi su se odazvali najprije da za nju daruju krv, a zatim i da doniraju novac za nastavak liječenja.