Ništa od autobuskih linija do domaćih zimovališta: Do planina samo autima

BANJALUKA - U jeku zimske sezone nijedan autoprevoznik u Republici Srpskoj nema redovnu liniju za skijališta i hotele na nekoj od planina, na šta su se već požalili pojedini putnici i turisti koji nisu planirali autima ići na zimovanje.

Iako građani pitaju zašto nema autobusa za Jahorinu, Kozaru ili Vlašić, prevoznici kažu da nema računice da imaju redovnu liniju.

"Na našim planinama u posljednjih nekoliko godina nije bilo snijega, tako da ni gostiju nije bilo previše. Ipak, i kada su odmarališta posjećena jednostavno nemamo računice, upravo zato ni na jednu od planina nema redovne autobuske linije", kazao je Dejan Mijić, direktor preduzeća "Autoprevoz" iz Banjaluke.

Jedino organizuju prevoz do planina kada im se obrate škole, sportski klubovi i slično.

"Mi po zahtjevu organizujemo vanrednu liniju, ali to se obično radi tako da odvezete djecu i poslije sedam dana se vratite. Za Kozaru, na primjer, često obavljamo vanlinijski prevoz i vozimo zainteresovane grupe", govori Mijić.

Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika RS, ponovio je kako nema računa za takve linije, te da se iz većih gradova kao što je Banjaluka na Kozaru i Vlašić ide autom.

"Običan građanin koji bi želio da ode gore na neku planinu nije finansijski u mogućnosti da ode svojim autom i provede dan. Oni koji su jači, to jest imućniji, naravno neće ići autobusom, nego će ići svojim autom, jer često ide čitava porodica", rekao je Grbić.

Jedan Banjalučanin nam je ilustrovao kako izgleda put iz najvećeg grada Srpske na Jahorinu kada nemate svoj automobil.

"Sve sam pretražio i nisam uspio naći način kako da odem iz Banjaluke do Jahorine. Na kraju sam otišao autobusom do Sarajeva, ali pošto ni odatle niko nije vozio na planinu, onda sam bio prinuđen da uzmem taksi, koji me je odvezao, ali sam i papreno platio", rekao nam je Saša P.

U povratku kući imao je dodatni trošak, jer iz hotela u kojem je bio taksisti nisu dali da prođe rampu ukoliko ne plati pet KM za ulazak.

"Sve ovo što sam ispričao se moglo riješiti jednim kombijem koji bi prevozio do Jahorine, ne mora biti ni autobus ni svaki dan da vozi, eto jednom ili dva puta sedmično", govori on.

Jedan od svijetlih pozitivnih primjera onih koji su shvatili važnost turizma i ugađanja gostu na svaki način ogleda se u prije nekoliko dana uspostavljenoj saradnji između Ski-centra "Ravna planina" i kompanije "Centrotrans".

Oni su, naime, potpisali sporazum o saradnji, koji se odnosi na pružanje usluga prevoza posjetilaca do ovog ski-centra.

"Ovo je 'Centrotrans' prepoznao kao razvojnu komponentu i mi kao lideri u prevozu putnika u istočnom dijelu RS shvatili smo da treba da omasovimo ovo što radi vlasnik ski-centra", rekao je Momčilo Sladoje, direktor "Centrotransa".