Niste sami: Mozzart uz korisnike Sigurne kuće u Sarajevu

Regionalni lider u priređivanju igara na sreću i ove godine nastavlja da provodi akciju “Stop nasilju nad ženama” u BIH. U okviru ovog projekta, do sada su obišli brojne Sigurne kuće širom naše zemlje i njihovim štićenicima uručili donacije, a podržali su ih poznati sportisti.

Ovaj put su posjetili žene i djecu u Sigurnoj kući u Sarajevu i poklonili im kućanske aparate i posteljinu kako bi im boravak učinili bar malo ugodnijim, a ovaj društveno odgovorni čin sve ih je oduševio.

"Najiskrenije se zahvaljujemo kompaniji Mozzart na darežljivoj donaciji kućanskih aparata koji će sigurno biti u svakodnevnoj upotrebi naših korisnica. Podržavamo projekte poput “Stop nasilju nad ženama u BiH” jer nam to najbolje govori da postoje kompanije i ljudi koji ne odobravaju nasilje nad ženama, koji žele dati svoj doprinos borbi protiv nasilja i koji to, na kraju, veoma konkretno i čine. Ovakvim potezima šalju i jasnu poruku žrtvama nasilja da u svojoj borbi nisu same i da postoje ljudi koji im žele pomoći. A takva podrška žrtvama nasilja zaista puno znači", kaže Lejla Lojo-Karamehmedović, PR Fondacije lokalne demokratije Sarajevo.

Fondacija lokalne demokratije Sigurnu kuću za žrtve nasilja za područje Kantona Sarajevo osnovala je 2000. godine, a u njenom okviru uspostavljenja su tri servisa. Na raspolaganju je Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u porodici. Tu je i Sklonište za djevojčice i djevojke od 12 do 18 godina koje su žrtve incesta, silovanja, seksualnog nasilja, porodičnog i drugih oblika nasilja. Na usluzi je i SOS telefon, crvena linija za prijavu nasilja otvorena 24 sata (033 222 000).

Tokom protekle 22 godine imali su 2.267 korisnika, od kojih je 1.076 djece. Nikada se nije desilo je Sigurna kuća prazna, već su njeni kapaciteti, u prosjeku, popunjeni 60-70 odsto. Korisnicama i njihovoj djeci pružaju smještaj do šest mjeseci, ali, ukoliko se ukaže potreba za dužim boravkom, taj period se može i produžiti.

Osim fizičke zaštite i sigurnosti žrtava, u Sigurnoj kući provodi se kompletan psihosocijalni tretman korisnica i djece s ciljem prevazilaženja traumatskih iskustava, osnaživanja žrtava, razvoja socijalnih vještina, ekonomskog osnaživanja i pripreme za kvalitetniji život bez nasilja nakon izlaska iz Sigurne kuće. Predanim radom uspjeli su da urade mnogo u borbi protiv nasilja nad ženama u našem društvu, ali je taj problem i dalje prisutan, pa im je svaka podrška u nastavku borbe značajna.

"Društveno odgovorne kompanije igraju veoma važnu ulogu u rješavanju ovog problema, kako aktivnim učešćem i pružanjem pomoći ženama žrtvama nasilja putem donacija ili putem njihovog zapošljavanja, tako i podižući svoj glas i šaljući konkretnu i jasnu poruku da nasilje nije opravdano i da ga ne treba tolerirati", dodaje Lojo-Karamehmedović.

To u kompaniji Mozzart potvrđuju svojim djelima. Naime, kroz projekat “Stop nasilju nad ženama u BiH” do sada su robnim i novčanim donacijama podržali rad Sigurnih kuća u Modriči, Tuzli, Mostaru, Bijeljini, Bihaću, a u tome su ih podržavali poznati sportisti. Ovoj plemenitoj misiji sada se pridružio i proslavljeni fudbaler i reprezentativac, Senijad Ibričić, noseći Mozzartovu majicu sa jasnom porukom.

"Sjajno je što vrhunski bh. sportisti dižu svoj glas protiv nasilja nad ženama i tako podižu svijest o ovom velikom problemu. Njihovo mišljenje o određenim pitanjima i utjecaj u društvu, posebno na omladinu, su veliki i vjerujemo da jasnim i glasnim iznošenjem svog stava o zaustavljanju nasilja nad ženama mogu učiniti mnogo po pitanju prevencije, ali i zaustavljanja nasilja", poručuju iz Sigurne kuće Sarajevo.