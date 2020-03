Niti se ko raspituje niti ko kupuje stanove

BANJALUKA, SARAJEVO - Širenje virusa korona poremetilo je tržište nekretnina u BiH, tako da u agencijama koje se bave ovom djelatnošću priznaju da ih već danima niko ni ne zove, dok je o prodaji, kako kažu, suvišno i govoriti.

Novonastala situacija zasad se nije odrazila ni na pad ni na skok cijena stambenih jedinica, a trgovci na pitanje hoće li do toga doći i u kojem pravcu će cjenovnici biti korigovani, sliježu ramenima. Senka Gatarić Vasilić, vlasnica banjalučke agencije "Euro-agent", kaže da već deset dana niti ko zove niti se ko raspituje.

"Sve je stalo što se tiče nekretnina. Jednostavno, nema nikakvog interesa. Nijedan stan nismo prodali unazad deset dana i nema nikakve aktivnosti u ovom segmentu. Biće bolje kad sve ovo prođe", rekla je Gatarić Vasilićeva za "Nezavisne". Na pitanje da li će se ovakva situacija odraziti na cijene stanova, ona ističe da je to vrlo teško prognozirati.

"Vjerovatno će se odraziti, ali u ovom momentu je to teško reći. Vidjećemo koliko će ova situacija potrajati", navela je Gatarić Vasilićeva, te dodala da stari stanovi po kvadratu koštaju od 1.600 KM pa naviše, a u novogradnji od 2.000 pa naviše. Situacija nije ništa bolja ni u Prijedoru. Leonard Samardžija, vlasnik tamošnje agencije za nekretnine "VHS trejd", kaže da iako im agencija trenutno ne radi, njihovi brojevi su dostupni na internetu.

Ali... "Niko nas danima nije zvao. Nemamo nikakvih kontakata, niti ko dolazi po tom pitanju. Ja mislim da će ovo trajati sigurno do dva mjeseca, a i kad sve ovo prestane ljudi će biti skeptični. Mislim da će ova godina biti katastrofalna", naveo je Samardžija, koji ističe da stanovi u novogradnji u Prijedoru po kvadratnom metru koštaju od 1.500 do 1.800 KM, a u starogradnji od 900 do 1.300 KM.

Potpuno identična situacija, koja bi se mogla nazvati kolapsom, vlada i u Sarajevu, potvrđuju nam tamošnji trgovci. "Novih kupaca nema, svi čekaju ishod situacije, odnosno šta će se dešavati. Ne zna se nakon svega da li će cijena stanova rasti ili padati. Sve je u fazi iščekivanja", rekli su nam iz Agencije za nekretnine "Area" Sarajevo.

U Sarajevu je cijena kvadrata takođe niža u starogradnji, a košta od oko 1.200-1.300 maraka pa naviše, dok za nove na atraktivnijim lokacijama treba izdvojiti i po nekoliko hiljada KM po kvadratnom metru. Zanimljivo je da je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj predviđenih stanova za gradnju u RS u februaru ove godine bio veći za 120 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine. Brojke su, međutim, jedno, a stvarnost je neizvjesna. Upitno je, kažu ekonomisti, hoće li doći do realizacije tih planova jer je nepoznato koliko će trajati ovakvo stanje u privredi, uključujući i stanogradnju.