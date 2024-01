Njemačka se sprema za veliku oluju, nevrijeme uskoro stiže i na Balkan

Njemačka je prekrivena velikim snijegom i ledom, a meteorološka služba ove zemlje (DWD) upozorava na "potpunu oluju" u srijedu dok se snježne padavine nastavljaju.

Od utorka naveče očekuje se jak snijeg u centralnoj i sjevernoj Njemačkoj. Na jugu će padati "trajna i jaka kiša koja se smrzava".

DWD je upozorio da će povećanje snježnog vremena imati "rasprostranjen uticaj na željeznički prijevoz", te upozoravaju na nesreće. Policija je u utorak tokom dana već obavjestila o nekoliko manjih nesreća.

U velikim područjima centralnog Hesena očekuje se da će pasti 15 do 30 centimetara snijega u roku od 12 do 24 sata, a moguće je i više.

Sjeverno od rijeke Majne takođe će padati uporan i mjestimično jak snijeg. Ledena kiša mogla bi padati do večeri u srijedu, posebno duž i južno od rijeka Majne i Moselle, te će doći do pojave takozvanog crnog leda.

DWD je upozorio na "ekstremno nakupljanje leda na objektima, drveću i nadzemnim vodovima, kao i na povećani rizik od odvajanja leda".

Niske temperature kretat će se od 6 stepeni celzija na Rajni do -6 stepeni celzija u sjevernoj Njemačkoj.

U utorak navečer će na jugu zemlje s rijeke Majne oborine prijeći u snijeg. Od Rineland-Pfalz i južnog Hesena do Tiringije i Saske pasti će do 15 centimetara snijega.

Snijeg će nastaviti padati širom jugoistoka tokom dana, u početku u obliku kiše na niskim nadmorskim visinama, a zatim će cijeli krajolik zabijeliti.

Temperature će se kretati od 0 do 4 stepena a do sredine dana na jugozapadu i do 9 stepeni.

Očekuje se otkazivanje letova u Frankfurtu, a u Bavarskoj će biti otkazana nastava, piše Kliks.

Oluja bi se mogla proširiti i na ostatak Evrope, a u Bosni i Hercegovini se može očekivati krajem sedmice. Izgledno je naglo zahlađenje uz kišu i snijeg.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.