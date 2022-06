Nova banka i Mastercard pozivaju na Banjaluka Fest

Pod sloganom "S kim ideš na Banjaluka Fest?", Nova banka i Mastercard pripremili su specijalnu ponudu za posjetioce drugog po redu međunarodnog muzičkog festivala "Banjaluka Fest", koji će se održati od 6. do 9. jula 2022. godine.

Za sve klijente Nove banke, korisnike Mastercard kartica koji svoje festivalske ulaznice kupe koristeći uslugu e-Novčanik koji je integrisan u mobilnu aplikaciju Smart Nova, korisnik dobija jednu gratis ulaznicu za koncert za koji je izvršena kupovina. Ponuda važi samo za ulaznice u vrijednosti do 50,00 KM (uključujući i 50,00 KM), a koje su kupljene od 2. juna do 9. jula 2022. godine ili do isteka zaliha, a jedan korisnik može ostvariti jednu gratis ulaznicu u toku promotivnog perioda.

Kupovinu ulaznica moguće je izvršiti isključivo na POS terminalima koji se nalaze u marketinškoj agenciji "Stars & more", na adresi Jevrejska 6, u Banjaluci, zatim na Trgu Krajine, te na dane koncerta, ispred ulaza u Tvrđavu Kastel, u periodu od 19.00 do 21.00 čas. Pomoću e-Novčanika Nove banke moguće je izvršiti kupovinu ulaznica za sva četiri festivalska dana.

Usluga e-Novčanik omogućava beskontaktna plaćanja mobilnim telefonom sa android operativim sistemom. Za obavljanje kupovine potrebno je da klijent Nove banke koristi Smart Nova aplikaciju, unutar koje, u par jednostavnih koraka, može digitalizovati svoje Mastercard kartice. Svaka kupovina potvrđena je visokim sigurnosnim standardima, a korisniku pruža jednostavnu, brzu i praktičnu metodu plaćanja.

Nova banka i Mastercard su prijatelji Festvala koji će tokom četiri dana ugostiti Bajagu i Instruktore, Josipu Lisac, Luz Casal, te Zdravka Čolića sa Symphonic orkestrom. Više informacija o specijalnoj ponudi povodom "Banjaluka Festa", kao i o korištenju Smart Nova aplikacije, moguće je pronaći na web stranici Nove banke, na adresi www.novabanka.com.