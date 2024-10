Nova brza cesta kod Gradiške vidljiva iz aviona (VIDEO)

BANJALUKA – Brza cesta i most na Savi kod Gradiške, koji bi Banjaluku trebalo da povežu s auto-putem Zagreb – Beograd, već se mogu vidjeti i iz aviona.

Sa visine od deset kilometara i barem isto toliko horizontalne udaljenosti most na Savi se jasno vidi, kao i cijela dionica brze ceste od mosta do petlje kod Novog Varoša u Hrvatskoj, gdje će se putnici uključivati na staru cestu do auto-puta kod Okučana. Osim već gotovo izgrađene dionice, može se vidjeti i nastavak radova na brzoj cesti, dalje ka Okučanima, gdje će biti izgrađena petlja na direktan pristup auto-putu.

Takođe, iza mosta kod Gradiške na Savi, na brzoj cesti je vidljiv i veliki plato gdje treba biti izgrađen novi granični prelaz. Radovi na ovom prelazu glavni su "krivac" što cesta neće biti otvorena uskoro, jer se mora čekati da prelaz bude stavljen u funkciju.

Ako pažljivije pogledate, vidjećete i dva mosta na novoj dionici, od kojih je jedan duži čak i od mosta na Savi. Svi ovi radovi završeni su i cesta bi, vjerovatno brzo mogla biti puštena u saobraćaj, da su radovi na graničnom prelazu počeli ranije.

U svakom slučaju, čini se da će građani BiH i Hrvatske na korištenje ove brze ceste morati sačekati barem do polovine naredne godine.

