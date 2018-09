Novak: Nikada ne pišem da bi provocirao, a uvijek se netko srdi na mene

Najveća zvijezda hrvatske književnosti Kristian Novak zadnjeg dana 11. Weekend Media Festivala privukao je veliku pažnju posjetioca. Bivši profesionalni karataš hrabro je odgovarao na pitanja o svojim romanima „Črna mati zemla“ i „Ciganin ali najljepši“ koji su oduševili kritiku, ali i podigli buku koju možda i nije želio.

„Nisam želio takav PR. Na kraju je tako ispalo. Živimo u vremenu u kojem jednom izjavom možeš čovjeku uništiti život. Zanimljivo, ja nikada ne pišem da nekoga isprovociram, ali nekako se uvijek netko srdi na mene”, rekao je Novak.

Otkrio je i u koliko je primjeraka knjiga prodao i tako ustvari potvrdio porazne podatke o navikama čitanja i kupovine knjiga.

”Ciganin je prodan u devet tisuća primjeraka, Črna mati u sedam. Inače, domaći romani se prodaju između 500-600 primjeraka. Ako se dođe do 1000, već imamo hit”, pojasnio je.

Na panelu Izgubljeni u prijevodu četvoro stranaca koji godinama žive u Hrvatskoj poručili su nam da je, iako često mnogi od nas „grintaju“, Hrvatska lijepo i ugodno, ali prije svega sigurno mjesto za život. Amerikanac Kodi Meklejn Braun došao je u Hrvatsku iz Oklahome prije sedam godina, a trenutno predaje engleski za novinare na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

„Došao sam zbog ljubavi, ali ostao sam zbog juhe. Hrvatska je stvarno jaka u juhama“, kaže Brown.

Irac Džohn Brejdi u Hrvatsku je došao prije tri godine zbog posla u BAT-u.

„Hrvati su doista srdačni prema strancima, osim ako vozite automobil s hrvatskom registracijom pa ne znaju da ste stranac. Vverojatno je to zato što stranaca još uvijek nema tako mnogo, osim za Advent u Zagrebu. Tada se i ja kao stranac žalim što ima toliko stranaca. Najveća prednost Hrvatske u odnosu na Irsku je klima, ali i sigurnost. Kad mi djeca odu sama u kino u Zagrebu, bezbrižan sam. Bojim se da smo u Irskoj to izgubili“, rekao je Brejdu.

Osim što je u Hrvatskoj lijepo i ugodno, na panelu Igre gladi saznali smo da ima i sve resurse za proizvodnju hrane. No, nedostaje ozbiljan poslovni model koji bi joj omogućio da prehranimo sebe i još izvozimo, poručio je Denis Matijević, direktor konsultantske kompanije Smarter. Naime, iako svi trendovi idu u korist domaće proizvodnje, brojke pokazuju suprotno.

Na brojnim panelima, kao i uvijek u Rovinju, pretresali su se trendovi, budućnost i izazovi komunikacijske i medijske industrije. Na panelu Money never sleeps – Restrukturiranje medijskog tržišta raspravljalo se o akvizicijama na medijskom tržištu i što one znače za korisnike. Dejan Ljuština, glavni partner PwC-a za telekomunikacije, medije i tehnologiju u Centralnoj i Istočnoj Evropi, kazao je kako sve medijske akvizicije imaju vrlo jednostavno objašnjenje, a to je profit.

Procesi globalizacije i digitalizacije nisu zaobišli ni javne medijske servise, jedan je od zaključaka panela We the people… regionalni javni servisi.

„Svi smo svjesni problema ‘fake newsa’. Medijski prostor danas je dostupan vrlo širokom spektru ljudi različitog komercijalnog i ekonomskog interesa, a protiv toga se borimo dodatnom provjerom informacija. Cijena takvog pristupa je da medij onda ne može biti prvi u plasiranju vijesti. HRT je u situaciji da ima vrlo definiranu ulogu i obaveze koje mora izvršavati, a to je neutralno i jasno informiranje na korist svih građana’, rekao je glavni direktor HRT-a Kazimir Bačić.

Osim javnih servisa, mijenja se i marketinška industrija. Razvoj tehnologije disruptirao je medije i komunikacijske kanale, konzultanti ulaze u budžete namijenjene advertising kampanjama, izbijajući novac iz ruku kreativnih agencija, istaknuto je na panelu Goodbye Mr. Sorrell?!. Damir Ciglar, direktor zagrebačkog Imaga je poručio: „Agencije su postale debele i lijene“, dok je izvršni direktor McCann Adriatica Srbije Vladimir Dimovski zaključio kako kreativna industrija na izazove mora odgovoriti -kreativnošću.

Video intervjue s nekim od predavača pogledajte na YouTube kanalu Weekend Media Festivala.