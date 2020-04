Novalić o respiratorima: Ja nisam doktor i ne razumijem se u to

SARAJEVO - Premijer FBiH Fadil Novalić komentarisao je spornu nabavku 100 respiratora iz Kine u vrijednosti od 10,5 miliona KM, kazavši da Vlada FBiH nije nikakva nabavna služba.

Uvoznik respiratora za Vladu bilo je Poljoprivredno gazdinstvo "Srebrena malina" iz Srebrenice, koje je u vlasništvu TV voditelja Fikreta Hodžića.

"Imamo preko 100 fondacija i organizacija s kojima radimo i u tom slučaju Federalna uprava civilne zašite je nadležna da se bavi ovim pitanjima. Vlada je ovlastila Civilnu zaštitu da to radi, i to je radila u par navrata već", kazao je Novalić.

On je gostujući na FTV potvrdio da je načelnik Civilne zaštite FBiH Fahrudin Solak potpisao tu odluku.

"Mislim da se zaboravlja činjenica da su prvi u jugoistočnoj Evropi nabavili respiratore i ja se ponosim time, ali ukoliko zaista postoje primjedbe istražni organi treba to da riješe", kazao je Novalić.

Upitan da li je svjestan ozbiljnosti situacije, jer je uvoznik kompanija koja za to nije ovlaštena, Novalić je rekao da se ne mogu iznositi takve konstatacije i da se mora sačekati.

"Moramo sačekati istražne organe. Ne smijemo dopustiti da to rade mediji ili neki drugi. Ne nisam imao tu informaciju, ja ću sačekati oficijelne informacije", kazao je premijer FBiH, prenosi Klix.ba.

Na pitanje da li zna kakve su respiratore kupili, Novalić je rekao da su to sve pitanja za Civilnu zaštitu.

"Do sada je potrošeno 23 miliona KM, znači to je jedan konglomerat proizvoda koji su nabavljeni u organizaciji Civilne zaštite", naveo je Novalić.

Što se tiče izjavi zamjenice premijera FBiH i komandanta Federalnog štaba Jelke Milićević koja je kazala da procedure nisu ispoštovane, Novalić je rekao:

"Pozivam sve, ako postoji sumnja, neka se dopusti da se to istraže istražni organi, imaju fakture i to se lako može ispitati, ja nisam doktor i ne razumijem se u to".

Prvih 80 respiratora od ukupno 100 koji su stigli iz Kine u subotu na Međunarodnom aerodromu Sarajevo dočekao je upravo premijer Fadil Novalić.

U istragu nabavke 100 respiratora u FBiH uključila se i Agencija za istrage i zaštitu (SIPA) koja vrši odgovarajuće provjere u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.