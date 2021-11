Nove obilne padavine u Srpsku stižu u ponedjeljak i utorak

BANJALUKA - Nove obilne padavine u Republici Srpskoj, posebno na jugu i istoku meteorolozi su najavili u ponedjeljak i utorak, 8. i 9. novembra.

U većini krajeva će u ponedjeljak pasti između 20 i 30, lokalno i 40 litara kiše po metru kvadratnom, a na istoku i u Hercegovini zbog pljuskova i nepogoda očekuje se 40 do 60, lokalno i do 70 litara.

Padavine će u utorak u većini predjela biti do 20 litara kiše po metru kvadratnom, osim na krajnjem istoku i Hercegovini gdje će pasti 30 do 60, lokalno i do 70 litara.

Republički hidrometeorološki zavod navodi da su ovakve vremenske prilike očekuju u narednom periodu i da su opasne.

Ekstremne padavine, kako su naveli, tokom prethodnih 48 časova donijele su više kiše nego što je mjesečni prosjek za novembar.

To je izazvalo bujične poplave, izlivanje rijeka i aktiviranje klizišta, te nanijelo ogromnu štetu u mnogim krajevima Srpske i Federacije BiH.

Najviše kiše palo je u Podrinju, na prostoru Sarajevsko-romanijske regije i u Hercegovini.

Od juče ujutru u 7.00 do jutros u 7.00 časova ukupno je palo od 128 litara kiše po metru kvadratnom u Srebrenici, do 277 litara u Čemernom, te 281 litar u Nevesinju.

Za veći dio regiona može se računati da je palo više od 150 litara po metru kvadratnom, što je izuzetno puno, ističu meteorolozi.

Na većini stanica na istoku je palo skoro duplo u odnosu na prosjek, a Čemerno je prevazišlo mjesečnu količinu za oko 50 litara.