Novi ciklon grmljavinskih oluja bliži se Balkanu

Nad sjevernim dijelom Atlantika formirao se ciklon, a u sklopu njega i veoma izražen hladni front, koji se ovog vikenda prostire od jugozapadne do centralne Evrope.

Tokom cijelog vikenda potez od istoka Španije, Pirineja i zapada Mediterana preko juga Francuske, sjevera Italije i Alpa do jugoistoka Njemačke, Austrije, Češke, Slovačke i Poljske nalazi se na udaru veoma obilnih padavina i snažnih grmljavinskih oluja. Lokalno ima i poplava, a bilo je i snažnih superćelijskih oluja, dok one danas prijete zapadnom dijelu Mediterana, pri čemu postoji opasnost od tornada i morskih pijavica.

Temperature su zbog prodora osjetno svježije vazdušne mase opale i za desetak stepeni, u oblasti Alpa i na oko 15°C, što su prave jesenje vrijednosti, dok se u višim predjelima Alpa očekuje i sneg.

Inače, istovremeno je ovog vikenda došlo do formiranja i sekundarnog ciklona iznad zapadnog i centralnog Mediterana.

I dok se napomenuti predjeli Evrope bore sa jakim olujama i obilnim padavinama, nad našim područjem nalazi se jezgro vrele vazdušne mase, uz temperature i do 40°C.

Zbog zasttrašujućijuh snimaka sa zapada Evrope i iz oblasti Alpa, veliki strah od istih zavladao je u Sloveniji i u Hrvatskoj, koji su tokom ljeta u više navrata bili na udaru superćelijskih oluja, pri čemu je bilo poginulih, da bi potom Sloveniju pogodile i katastrofalne poplave.

Vrhunac toplotnog talasa u Sloveniji i u Hrvatskoj očekuje se danas. Maksimalna temperatura u mnogim predjelima biće i do 35°C, a u sjeverozapadnim i istočnim predelima Hrvatske i u zaleđu Jadrana i do 38°C.

U prilog veoma toplom vremenu ići će to što će se ovo područje nalaziti u prednjem delu ciklona i u sistemu južnog strujanja.

Već u nedelju uveče i u noći ka ponedeljku do sjevera Jadrana i do zapada Slovenije očekuje se naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, da bi se ovaj sistem potom premještao ka Istri i severozapadu Hrvatske. Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje, uz grad, a na pojedinim lokacijama palo bi preko 50 litara kiše po kvadratnom metru, uz opasnost od poplava i bujica.

Glavnina promjena u Sloveniji i u Hrvatskoj očekuje se u ponedeljak, kada će uslijediti i prodor hladnog fronta, uz obilne kiše i grmljavinske oluje, a lokalno se očekuju i superćelijske oluje. Ovo pogoršanje do krajna dana proširiće se prema jugu i istoku i najkasnije će stići do istoka Slavonije i do juga Dalmacije gdje se veći dio dana očekuje sunčano i vrelo, uz temperature do 36°C.

Da li će Sloveniju i Hrvatsku pogodite superćelijske oluje, još je rano precizirati, ali dolazak osjetno hladnijeg vazduha iznad vrele podloge usloviće da atmosfera burno odreaguje i da se hladni vazduh podvuče ispod toplog i stvori moćne kumulonimbuse, uz moguće jače oluje.

Očekuje se i pad temperature za desetak stepeni, zahlađenje i oluje neće zaobići ni jug Jadrana.

U utorak i u srijedu u svim predelima biće osjetno hladnije i kišovito, u Sloveniji uz temperature oko 20°C, a u Hrvatskoj od 23 do 27°C.

Dakle, najveća opasnost od olujnih grmljkavinskih nepogoda i obilnih pljuskova sa gradom na području Slovenije i Hrvatske očekuje se tokom ponedjeljka, prenosi Telegraf.