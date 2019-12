Novi kilometri asfalta od Sanskog Mosta do Banjaluke

SANSKI MOST - Ovih dana započeli su pripremni radovi za asfaltiranje još jedne dionice regionalnog puta R-405, koji spaja Sanski Most s Banjalukom u dužini od oko dva kilometra, a u ove svrhe Vijeće ministara BiH osiguralo je 450.000 maraka.

Inače, radi se o nastavku izgradnje ovog putnog pravca, nakon što su prije tačno godinu dana također urađena dva kilometra ove dionice. Za lokalne vlasti u Sanskom Mostu izgradnja puta do Banjaluke ima strateški značaj, s obzirom na to da bi se realizacijom tog projekta značajno skratilo putovanje izneđu dva grada.

"Za nas ovaj put ima veliki komunikacijski i ekonomski značaj. Njegovim asfaltiranjem skratio bi se put od Sanskog Mosta do Banjaluke za više od trideset kilometara i više ne bismo morali ići preko Prijedora. Sem toga, ekonomski bi oživjelo područje koje se nalazi uz ovaj putni pravac i koje je u ovom trenutku ekonomski mrtvo. Ovo bi za Sanjane bila najkraća relacija do autoputa", istakao je Hasanbegović. Prema procjenama, od Sanskog Mosta do entitetske granice potrebno je asfaltirati još osam kilometara puta, a predstavnici lokalnih vlasti se nadaju kako će i vlasti u Republici Srpskoj omogućiti da se asfaltira preostali dio puta od entitetske granice do Bronzanog Majdana, o čemu su ranije već vođeni pregovori. Ovaj put je izgrađen prije gotovo četrdeset godina, ali nikada u cijelosti nije asfaltiran, a usljed neredovnog održavanja nalazi se u vrlo lošem stanju i danas njime rijetko ko saobraća.