Novi kilometri auto-puteva za veću bezbjednost

DOBOJ - Izgradnja novih kilometara auto-puteva trebalo bi da poboljša bezbjednost saobraćaja u RS jer će vozila sa magistralnih puteva preusmjeriti na ove saobraćajnice.

To se, između ostalog, moglo čuti na manifestaciji Dan bezbjednosti saobraćaja, koja se tradicionalno obilježava u Doboju.

"Auto-putevi su putevi s odvojenim saobraćajem u smislu saobraćajnih smjerova, nema ukrštanja u nivou i poznato je da su sa najmanjim brojem saobraćajnih nezgoda i samim tim posljedica, i naravno izgradnja novih auto-puteva, novih kilometara auto-puteva, doprinijeće da se smanji opterećenje na magistralnim putevima i da se smanji broj saobraćajnih nezgoda", rekao je Milija Radović, pomoćnik direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja RS.

U saobraćajnim nezgodama najviše stradaju mladi, upozoravaju iz ove institucije, vozači starosti od 18 do 30 godina su najugroženija kategorija u saobraćaju, a tome, nažalost, svjedoči i saobraćajna nesreća koja se nedavno dogodila, a u kojoj su stradala dvojica mladića.

"Veoma je bitno da dopremo do svakog čovjeka, zato što je čovjek taj koji je centralni u saobraćaju. Nije to ni put ni automobil, već upravo čovjek. Čovjek upravlja automobilom, čovjek se nalazi na ulici, na kraju ljudi stradaju. Onog trenutka kada vam prođu ejdetske slike ispred vas, a ljudi koji su bili u tim situacijama kažu da im prođe čitav film kroz tri sekunde, onda se zapitate... Upravo ove manifestacije koje mi organizujemo imaju za cilj da pošalju jasnu poruku da oni koji to nisu doživjeli, da te ejdetske slike neko im prepriča i da se uče na iskustvima drugih, a ne na iskustvima koja su izuzetno bolna za čovjeka", naveo je Zoran Ćurguz, dekan Saobraćajnog fakulteta u Doboju.

U proteklih 10 godina dosta je urađeno na bezbjednosti u saobraćaju, navode u resornom ministarstvu.

"Broj poginulih, odnosno saobraćajnih nezgoda je smanjen za proteklih 10 godina. Neophodno je istaći da smo od 2011. smanjili broj poginulih na putevima RS za oko 40 odsto", izjavio je Dragan Stanimirović, pomoćnik resornog ministra za drumski saobraćaj.

Alkohol je jedan od glavnih uzroka fatalnih ishoda u saobraćaju, pokazuje statistika, a u maju je 390 vozača isključeno sa puteva koje pokriva Policijska uprava Doboj, a 90 odsto njih je bilo "pod gasom".

"Pored toga imamo i uslove puta, starost vozila, da li i koliko nam je adekvatna obuka mladih vozača, kao i rad sa mladim vozačima. Znači, sve su to faktori koji utiču na bezbjednost saobraćaja", kazao je Slobodan Radinković, načelnik Policijske uprave Doboj.

U okviru obilježavanja Dana bezbjednosti saobraćaja, između ostalog, simulirana je saobraćajna nesreća te spasavanje povrijeđenih.