Novi potres na području Nevesinja

NEVESINJE - Zemljotres jačinje 2,7 stepeni Rihterove skale registrovan je večeras na području Nevesinja.

Potres je registrovan u 20.30 časova, a intenzitet u epicentru bio je tri stepena Merkalijeve skale, objavljeno je na sajtu Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Epicentar zemljotresa bio je 21 kilometra sjeveroistično od Nevesinja na dubini od 80 kilometara, prenosi portal "Kliks".

Podrhtavanje tla osjetilo se i u okolnim mjestima, posebno u Mostaru, ali je bilo kratkotrajno i nije predstavljalo značajnu opasnost za građane.

Područje Nevesinja nakon razornog zemljotresa u Albaniji skoro na dnevnoj bazi bilježi manje potrese, iako je zabilježen i jedan jači od 5,5 stepena po Rihteru.

