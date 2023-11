Novi pregovori sindikata i Vlade RS: Šta s platama u lokalnim zajednicama?

BANJALUKA - Članovi Odbora za pregovore reprezentativnih sindikata u oblasti lokalne samouprave u srijedu, 15. novembra, sješće za isti sto s predstavnicima Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, kako bi pokušali da završe posao oko posebnog kolektivnog ugovora (PKU), a koji, kako traže, podrazumijeva povećanje plata za više od 6.500 zaposlenih.

Iz Sindikata uprave RS i Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS, koji čine Odbor, poručuju da će, ukoliko PKU, a koji je pravni osnov za sve 64 lokalne zajednice u Srpskoj, ne bude potpisan, biti omogućeno svim načelnicima i gradonačelnicima da samoinicijativno odlučuju o iznosu primanja za zaposlene.

Iz sindikata podsjećaju i da aktuelni PKU uskoro ističu, te da je neophodno da novi dokument bude potpisan što prije, jer su lokalne zajednice u RS već počele pripremati budžete za 2024. godinu.

Branko Zelenović, predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, kazao je za "Nezavisne novine" da već mjesecima imaju brojne probleme kada je u pitanju saradnja s resornim ministarstvom, koje je, tvrdi, pokušalo da što duže odugovlači sa ovim pitanjem.

"Pregovori o posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave trebalo je već da budu završeni, jer opštine/gradovi već planiraju budžet za narednu godinu, a sindikati su tražili povećanje plata, odnosno povećanje cijene rada i svih koeficijenata za radnike u lokalnim samoupravama. Vjerujte da se u prethodnih nekoliko mjeseci, kad su bili pregovori, nismo pomjerili sa mrtve tačke, pa sam morao da vršim pritisak da se nastave pregovori", poručuje Zelenović.

On pojašnjava da se PKU za zaposlene u lokalnoj samoupravi razlikuje od PKU za zaposlene u upravi javne službe, jer se jedino kroz ovaj dokument rješava pitanje plata zaposlenih u opštinama i gradovima.

"Mi kao sindikati tražimo povećanje cijene rada i koeficijenata, jer jedino tako možemo doći do povećanja plata. Ne možemo čekati da li će se neki načelnik ili gradonačelnik sjetiti da sam poveća platu, ima takvih, ali je to rijetkost. Moramo da na republičkom nivou napravimo jedan dobar dokument, jedan poseban kolektivni ugovor gdje ćemo uspjeti da povećamo plate. Samo takav ugovor će potpisati sindikati i apsolutno nećemo pristati na bilo kakve ucjene, a kamoli one iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS. Jedino tako garantujemo radnicima da će im biti povećane plate", upozorio je Zelenović.

Njegov kolega iz Sindikata uprave RS Božo Marić dodao je da se nada da će Ministarstvo prepoznati značaj novog PKU, te da neće dozvoliti da radnici u opštinskim/gradskim upravama budu prepušteni na milost i nemilost poslodavcu.

"Bez PKU, gradonačelnik ili načelnik bi mogao da donese samoinicijativno pravilnik o zaradama jer nema pravnog okvira koji bi ga obavezao da u okviru lokalne zajednice mora da potpiše pojedinačni kolektivni ugovor sa sindikalnom organizacijom. Dakle, ukoliko ne postoji PKU iz koga se dalje, na primjer, zaključuje kolektivni ugovor za opštinu Gacko ili zaposlene u opštini Bileća, Trebinje ili Banjaluka itd., onda ti poslodavci mogu raditi šta hoće kada su u pitanju plate. Zato mi želimo da u PKU definišemo krovni ugovor u kome su utvrđeni koeficijenti rada, koliko iznosi topli obrok ili regres. To je ono što radnici moraju imati najmanje u toj lokalnoj zajednici i ispod toga ne može. Oni mogu, ukoliko ta opština/grad ima novca, da imaju i veću zaradu od onog što smo mi utvrdili, ali manju ne mogu i to im je zagarantovano", naglasio je Marić.

Dodao je da bi, ukoliko bi dogovor bio postignut, PKU mogao biti potpisan već ove sedmice. A da li će do dogovora doći, teško je reći.

Posebno na osnovu onoga što je za "Nezavisne novine" rečeno iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS. Na naša pitanja da li su u prethodnom periodu razmotrili zahtjeve Sindikata i kakav je njihov stav o pitanju upozorenja na posljedice ukoliko PKU ne bude potpisan, iz resornog ministarstva samo su prepisali naša pitanja i umjesto upitnika stavili tačku, uz potvrdu da će u srijedu biti održan sastanak radi postizanja dogovora o zaključenju PKU za zaposlene u oblasti lokalne samouprave.

